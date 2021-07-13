中國報告6月出口大幅增長

中國海關總署今天表示，中國6月份的出口同比增長了32.2%，尤其是受到電子和藥品銷售的刺激，法新社說令人驚訝，這是該亞洲巨頭的銷售額自4月以來最快的增長速度。

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據路透社今天報道稱，星期二的中國海關數據顯示，中國6月大豆進口量創下紀錄第三高的月度水平，受來自巴西的船貨激增推動。中國是全球最大的大豆買家。數據顯示，中國6月進口1,072萬噸大豆，略低於上年同期1,116萬噸的紀錄高位，此前預訂的巴西大豆船貨目前已清關。

海關總署數據顯示，6月大豆進口比5月的961萬噸增長11.6%，上半年自美國進口農產品同比增120%。

據法新社說，中國6月份的出口同比增長了32.2%，尤其是受到電子和藥品銷售的刺激。而且表現比預期的要好得多：經濟學家們預計會出現放緩（+23.1%），而前一個月是同比增長27.9%。這種情況與去年形成鮮明對比，當時中國的活動剛剛從新冠肺炎病毒大流行中恢復過來。法新社說，中國顯示現在幾乎沒有這種新冠肺炎病毒疾病，中國是第一個在2020年底前恢復到新冠肺炎病毒大流行前活動水平的國家。

據路透社說，中國下半年進出口增速或將放緩。據中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文周二稱，總的看來當前新冠肺炎疫情仍在全球多地蔓延，疫情走勢錯綜複雜，外貿發展面臨的不確定、不穩定因素依然較多，同時，去年下半年基數較高，預計今年下半年進出口同比增速或將放緩，但全年進出口仍然有望保持較快增長。