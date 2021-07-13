拜登要求美國法庭駁回前特朗普政府針對抖音司法裁決的上訴 稱正作新審查

美國拜登政府要求兩家聯邦上訴法院駁回司法部對一項法院裁決提出的法律挑戰。該裁決阻止了特朗普時期針對中國視頻共享應用TikTok的新下載禁令生效。拜登政府司法部周一表示，政府的法律挑戰現在沒有實際意義。

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據路透社報道，美國政府要求法院駁回司法部對阻止TikTok禁令生效的裁決發起的法律挑戰。拜登上月撤銷了前總統特朗普發布的一系列行政令，這些命令試圖禁止在美國新下載Wechat和TikTok以及其他中國應用程序，並下令進行新的審查。

美國商務部於6月22日正式撤銷了去年9月發布的一份禁止與字節跳動旗下TikTok和騰訊旗下WeChat進行交易的清單，該清單旨在禁止下載這些應用程序。司法部周一表示，政府的法律挑戰現在沒有實際意義。政府要求美國哥倫比亞特區上訴法院和第三巡迴法院駁回其上訴。

在特朗普擔任總統期間，商務部還曾尋求禁止其他交易，這將實際上禁止WeChat在美國的使用，後來又尋求類似的限制來禁止TikTok的使用。

法院阻止了所有這些限制的生效。

拜登的命令指示商務部監控像TikTok這樣可能影響美國國家安全的軟件應用，並在120天內提出建議，以阻止被外國對手控制的公司獲取或訪問美國數據。商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在6月28日的接受路透社訪談時稱，該部的審查工作“剛剛開始”，將包括一項“基於證據”的分析。

拜登的行政令還撤銷了特朗普今年1月簽署的另一項針對其他八款通信和金融技術軟件應用的命令。

該項特朗普命令指示政府官員禁止與八款中國應用進行的交易，包括螞蟻集團的支付寶和騰訊的QQ錢包以及WeChat支付。到目前為止，還沒有發布禁令。

據該報道，美國另一項針對TikTok的國家安全審查於2019年底啟動，目前仍在進行中。