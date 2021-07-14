中共黨內有人挑戰習核心？

2021年6月18日，習近平率領中共常委等來到了新近落成的中國共產黨歷史展覽館，重溫入黨誓詞。

香港星島日報今天刊登分析文章指出，“習近平關於全面從嚴治黨論述摘編（2021年版）”一書最近出版，部分論述首次公開發表。中央社引述有香港媒體分析，最近出版的一本有關中共總書記習近平談論從嚴治黨的書本顯示，中共黨內有人對確立“習核心”有不同看法，希望“發展黨內民主”。

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據中央社今天報道稱，港媒指中共黨內有人挑戰習核心，呼籲民主。

星島日報今天刊登的分析文章指出，“習近平關於全面從嚴治黨論述摘編（2021年版）”書中摘取了習近平於2018年1月在中共19屆中紀委第二次全體大會的講話，內容是“隨着全面從嚴治黨不斷深入，黨內也出現了一些雜音噪音。有的說什麼‘過去五年強調黨的集中統一夠充分了，今後要把重心放在發展黨內民主上。’出現這些奇談怪論，有的是政治上糊塗，頭腦不清醒；有的則是別有用心，自身不乾淨，企圖矇混過關。”

文章表示，習近平在中共18大執政之後，掀起史無前例的反腐敗風暴，同時加強中央集權，在2016年秋天的中央全會確立了“習核心”。

文章據此分析，習近平的上述談話顯示，中共黨內“對此（習核心）”有不同看法，有人希望“發展黨內民主”，因此遭習近平斥為“奇談怪論”。文章並指出，習近平發表“奇談怪論”講話後的兩個月，中國全國人民代表大會修改憲法，刪除了國家主席的任期制。

不久，官方要求全黨做到“兩個維護”，即維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導。

據該報道，但文章表示，在官方提出“兩個維護”後，大陸仍出現一些幹部“懶政”及不作為。今年1月，習近平又在中紀委大會發表重話：“現在突出的問題是，有的缺乏擔當精神，工作懈怠、怕苦畏難、敷衍塞責……”。