中土首腦通電話 埃爾多安指土裔維族人作為中國平等公民生活在繁榮、自由與和平中對土耳其很重要

據土耳其廣播電視公司（ TRT）和阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）7月13日與中國國家主席習近平通電話，討論改善雙邊關係的步驟。報道稱，埃爾多安和習近平討論了改善雙邊關係的步驟，特別是在貿易、投資、能源、運輸和衛生以及地區發展方面。埃爾多安表達了土耳其對中國主權和領土完整的尊重，強調土耳其維吾爾人作為中國平等公民生活在繁榮、自由與和平中對土耳其很重要。

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報道稱，埃爾多安與習近平討論改善雙邊關係的步驟。埃爾多安強調，土耳其與中國兩國在地區和全球經濟和外交的所有領域都有廣泛的合作潛力，聯合高級別小組將為兩國合作提供主要動力。

埃爾多安還表示，他們願以一種無愧於兩國根深蒂固的友誼的方式來紀念土中建交50周年。

埃爾多安表達了土耳其對中國主權和領土完整的尊重，強調土耳其維吾爾人作為中國平等公民生活在繁榮、自由與和平中對土耳其很重要。

據該報道，維吾爾人約佔新疆自治區人口的 45%，長期以來一直指責中國當局存在文化、宗教和經濟歧視。

該報道說，據美國官員和聯合國專家稱，多達 100 萬人，即新疆穆斯林人口的 7%，被關押在一個“政治再教育”營地網絡中。