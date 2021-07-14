《失孤》導演：郭剛堂曾包場 坐影院門口哭

尋親24年，郭剛堂在傳出尋親成功的好消息後，電影《失孤》劇組也發布團圓版海報送上祝福。《失孤》導演彭三源稱“我覺得不會有比這更好的結局了，是一萬句高興都不能說出的那種複雜心情”。他回憶電影上映的時候，郭剛堂包場去看，之後他坐在電影院門口哭。這讓劇組更希望通過電影讓這個事情更廣為人知。

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中國新聞周刊報導，1997年9月21日，山東聊城27歲郭剛堂夫婦2歲半的兒子郭新振，在家門口玩耍時被一陌生女子抱走。返家的郭剛堂與妻子當場下跪求鄰里幫找孩子，他一個月內體重從149斤到了110斤，兩個月白了頭髮。24年間，郭剛堂報廢了10輛摩托車，騎行約50萬公里，在全國進行拉網式尋親。

導演彭三源指出，尋親成功的消息，劇組大概比媒體早知道四、五天，因為他們與郭家、公安部打拐辦、寶貝回家網站一直有交流。“因為這中間有N種可能，但現在出現了最好的那個”，在彭三源看來，平安健康又得到良好教育的郭新振找回親生父母，是命運對郭剛堂24年尋子之路的回復。

彭三源回憶，第一次關注他到現在，已經11年了。郭剛堂找兒子13年，時間之久、路程之遠，讓他非常震撼。

彭三源印象最深的是，郭剛堂聊城的農村老家要拆遷，但他只擔心以後郭新振回來就不會認得這個家了，怕孩子如果自己找回來不是以前的樣子。

彭三源說，郭剛堂在尋親時曾經被人打劫，搶匪打劫完看到尋子旗，又覺得不合適，把錢還給郭剛堂了。當時郭剛堂那有一個厚厚的記事本，本上記著他的行程，哪些人幫助過他，某年某月某日，誰幫助了他多少錢的一頓飯，這本筆記本深深打動彭三源，“恰好是有這些溫暖的存在才有可能支撐一個父親十餘年的尋子”。

澎湃新聞報導，11日的認親大會上，郭剛堂老淚縱橫抱著兒子泣不成聲。他13日透過抖音發聲、連說5個感謝，感謝一線幹警，“不辭勞苦連夜奮戰”。

孩子找到了，郭剛堂表示想儘快地回歸生活，他稱目前不想接受採訪，“尤其是我家小郭振，希望大家不要去打擾他”。