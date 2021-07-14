港版國安法要逼香港書展辦成“習書”“紅書”大賣場？

香港書展7月14日開幕，這一《香港國安法》後的首次書展上，習近平等中共領導人的書籍佔據最顯眼的位置，以往最受讀者歡迎的時政類書籍卻近乎絶跡。

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在港版國安法陰霾下，從前百花齊放的香港書展正變成中共大外宣的展覽場。自由亞洲報道說：“多間有親共背景出版商都在有利位置，擺放以中共和中共領導人作主題的書籍，中共總書記習近平的著作和與他相關的書籍，更成為推介重點。有書商將習近平的《談治國理政》做成大型廣告，在顯眼處展示，習近平撰寫的《之江新語》、《論中國共產黨歷史》、《習近平扶貧故事》、《習近平調研指導過的貧困村脫貧紀實》等，到處可見。“

“除了現任的中共領導人外，參展的書商亦有出售已故中共領導人毛澤東文選、毛語錄、毛澤東傳和毛的胸章等。雖然這類書本在書展當中，以數量取勝，但受歡迎程度和吸引力，不及介紹中國旅遊風景為主的攤位，未能留住市民的目光，連帶到場的小學生也表示，沒有興趣讀習近平的書。

以往在香港書展大行其道的時政類書籍，雖然成為書展中的小眾，但仍然有小型出版商在自我審查下儘力堅守香港人聲音，堅持出售與香港反修例示威有關書籍。有出版商告訴媒體，挑選書籍時已作自我審查，盡量不採用直接與政治有關的書本，在製造過程當中，也做了好多犧牲，自己揣摩國安法的條文，政治標語已不提，印刷商再做多一層把關。如果他們都不敢印刷，書本就無可能出版。

據報道：有香港市民專程到書展，購買仍能出售的政治漫畫，因為擔心現在仍可以買時不買，日後可能沒有機會再買。一些多年來都有到書展買書的市民表示，今年仍然找到時政類的書本，但日後不知會否仍能找到，他們明白書商的壓力，但作為讀者，也希望書展能百花齊放。

在書展購買《動物農莊》等政治寓言書籍的18歲陳同學接受美國之音訪問表示，喜歡這類書籍，因為書中的內容比較貼合現今的時代。她又表示，今年適逢中共建黨百周年，書展亦有相當多關於中共歷史以及習近平思想的書籍，她坦言對這些書籍沒有興趣，亦不擔心參展商自我審查令選擇減少，她認為國安法禁不到思想的自由。