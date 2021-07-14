繼續肅清薄熙來 前中國糧食局副局長徐鳴退休後仍受查

共中央紀律檢查委員會13日公布，前中國國家糧食局副局長徐鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。徐鳴受查後，過去曾與前重慶市委書記薄熙來共事的經歷又被重提。

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據中央社今天報道說，是薄熙來舊部，前中國糧食局副局長徐鳴退休後受查。該報道引述香港明報消息，1958年出生的徐鳴，在1987年自部隊退役後進入國家計委工作，2003年9月起調往商務部，當年2月，薄熙來自遼寧省長任上調任商務部長。

在薄熙來2007年11月調任重慶市委書記後，徐鳴也隨後調往重慶，先後任副秘書長、政研室主任，2010年10月進入重慶市委常委會，成為副部級高官。他同時也是薄熙來治重慶4年來，唯一新晉重慶市委常委。2012年3月薄熙來落馬後，2012年6月起，徐鳴即不再擔任重慶市委常委，專任兩江新區黨工委書記、管委會主任。2013年3月，徐鳴離開重慶，出任國家糧食局副局長，並保留副部長級待遇，直至2018年3月退休。

徐鳴受查的消息一出，已由國家糧食局改制的國家糧食和物資儲備局黨組立即召開會議，表示“堅決擁護支持中央決定，全力配合中央紀委國家監委做好審查調查工作”。會議稱，事件表明“不論職務高低，不論是否退休，只要觸犯了黨紀國法，都要受到嚴肅追究和嚴厲懲處。”

報道還引述澎湃新聞，徐鳴是今年第15名被查的中管幹部。“中管幹部”指是在中共中央組織部備案的幹部，其任免權在中共中央。