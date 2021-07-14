中國漁船群被指在南海卸污？

美國衛星影像分析公司12日發布報告，指停泊在南沙群島的中國船隻排放污水，破壞南海生態。菲律賓國會議員紛紛要求政府展開調查，菲國外長和防長則質疑報告內容是否為真。

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據中央社今天報道稱，適逢菲中南海主權爭議裁決出爐5周年，美國衛星影像分析公司12日發布報告，指停泊在南沙群島的中國船隻排放污水破壞生態；菲國外長和防長質疑報告內容是否為真。

今年7月12日適逢菲中南海主權爭議裁決出爐5周年。美國衛星影像分析公司Simularity當天發布報告表示，衛星影像顯示，停泊在南沙群島的數百艘船隻持續將未經處理的污水排入它們停泊海域的珊瑚礁中。報告指出，污水中過量的養份造成葉綠素a濃度升高，破壞珊瑚礁，即使採取積極措施緩解，珊瑚礁生態可能仍需數十年才能復原。

報告表示，從太空中可以看到5年來珊瑚礁受到的破壞。這個時間段發生於中國在此海域撈捕巨蚌和建造人工島嶼之後，因此並非由這些行動所造成。

報告指出，破壞此海域珊瑚礁會直接影響整片南海的魚類資源，“可能導致沿海地區的饑餓危機和南海商業捕魚的崩潰。這是一場規模巨大的災難，我們已接近快要無可挽回的地步”。

這份報告最後還加上主題標籤，要求“中國停止在南沙群島排穢物”（#ChinaStopShittingOnTheSpratlys）。

不過，菲律賓官員對這份報告持保留態度。菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）推文表示，報告中採用的一張照片實際上是2014年在澳洲大堡礁的一艘船，“不是中國（船隻）”。菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）則在聲明中說：“我們質疑Simularity只查看衛星照片所得出的結論。”羅倫沙納說，雖然報告內容未必為真，但他已下令管轄這片海域的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）調查確認報告真實性。

中央社說，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）於2016年6 月30日上任後，南海裁決才出爐。但杜特蒂5年來奉行獨立外交政策，擱置南海仲裁結果，與北京交好。2016年南海裁決中，海牙常設仲裁法院指北京“對南海水域資源無歷史性權利”，並表示“藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利”。