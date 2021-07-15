世衛面對近2億確診者 譚德塞再促中國必須配合溯源調查

世衛組織總幹事譚德塞周四表示，中國必須在調查新冠肺炎病毒Covid-19大流行病的起源方面 "更好地合作"，法新社說，2019年12月在武漢發現了第一批病例。譚德塞是在日內瓦舉行的世界衛生組織新聞發布會上說："我們希望與能有更好的合作，這樣我們才就能知道真正發生了什麼。”此前譚德塞曾表態敦促中國合作溯源。譚德塞還說，"為了這場新冠肺炎病毒大流行的400萬死亡者死魂，我們應該做這樣的調查"。

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據法新社今天發自日內瓦的報道稱，世界衛生組織（WHO）總幹事周四表示，中國必須在調查新冠肺炎病毒Covid-19大流行病的起源方面 "更好地合作"，2019年12月在武漢發現了第一批病例。

據譚德塞指，"第一個問題是分享原始數據，我在第一階段調查結束時說，這個問題必須得到解決；第二個問題是，究竟有多少過早地試圖減少實驗室外泄造成人類傳染假設的做法。"

法新社說，譚德塞指的是今年早些時候由中國科學家和世衛組織挑選的一個專家小組在中國進行的聯合調查的結果，該調查發現新的冠狀病毒極不可能從實驗室中逃脫，傾向於從動物宿主通過一個尚未確定的中間動物傳播給人類的理論。

在新冠肺炎病毒大流行病的最初幾個月，這種實驗室逃逸的理論最初被大量的科學家所否定，然後當時唐納德-特朗普的美國政府，然後由他的繼任者喬-拜登接力，給了這一質疑更多的回聲和信任。拜登總統命令美國情報部門把這個問題作為優先事項徹查。

法新社說，但這一論點一直被中國當局拒絕。

據譚德塞說，"實驗室常有事故發生，這是很常見的。我見過他們，我自己也犯過錯誤。"譚德塞指的是他作為實驗室的免疫學家的背景。

據譚德塞解釋說："所以實驗室外泄是可能發生的，檢查我們的實驗室發生了什麼才很重要，我們需要信息，關於實驗室情況的直接信息。"在新冠肺炎病毒大流行之前，譚德塞指的是2021年初在當地的研究團隊沒有機會獲得這樣的數據。

譚德塞堅持說， "我希望能有更好的合作，我們將繼續與中國和成員國進行討論。" 據世衛組織總幹事譚德塞強調，第二階段調查起源的框架已經有決定。

譚德塞說，"為了這場新冠肺炎病毒大流行的400萬死亡者，我們應該做這樣的調查。"