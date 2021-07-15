巴基斯坦載中國工程師客車遭炸案 中國要派工作組

針對巴基斯坦巴士爆炸造成中國九名公民死亡，中國外交部周四稱中方將派遣工作組赴巴負責協調應對。巴基斯坦稍早稱汽車爆炸可能由故障引發煤氣泄漏致使爆炸。中國堅持該汽車遭到炸彈襲擊。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，針對巴基斯坦汽車爆炸案，中國外交部稱將派遣工作組赴巴負責協調應對。

中國國務委員兼外長王毅星期三在杜尚別會見巴基斯坦外長庫雷希時表示，對在巴發生的中方人員嚴重傷亡事件感到震驚。希望巴方迅速查明事發原因，全力救治傷員，及時做好善後，防止類似事件再次發生。

據王毅說，“如是恐怖襲擊，要立即緝拿兇手，嚴懲肇事者，”王毅稱，應從中吸取教訓，進一步加強中巴合作項目安保措施，確保所有項目都能安全順利運行。

中國駐巴基斯坦使館周三發布聲明稱，目前已造成九名中國人員遇難；並提醒在巴中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，加強項目人員安全，嚴密防範，非必要不外出。

中國駐巴基斯坦使館官網刊登聲明稱，7月14日（周三）當地時間7時左右，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸，巴基斯坦方面正在對原因展開調查。中國駐巴使館已啟動應急預案，並要求加強對中方在巴機構、項目、人員的安保，並儘快查明此次事件真相。

法新社稍早消息說，這輛遭爆炸的大客車14日載着約40名中國籍工程師、測量人員和機器人員前往位於開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）一處水力發電廠的水壩工地。