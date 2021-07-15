美國啟動立法程序禁止進口新疆產品

法新社7月15日華盛頓站消息，美國參議院周三晚間投票，一致通過了一項草案，禁止進口所有產自新疆的產品。這一法案將繼續走接下來的立法程序，若得到最終落實，將以此來懲罰新疆強制勞動的問題。

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這一草案名為"預防維吾爾強迫勞動法"(Uyghur Forced Labor Prevention Act),由共和黨參議員馬克-盧比奧，與民主黨參議員傑夫-美爾克利共同起草。表決通過後，盧比奧表示：“這是向北京發出的一個信號，也是向國際社會上，從新疆強制勞動當中獲利的人們發出的一個信號”。盧比奧稱，“根據美國方面的調查研究，發現中國共產黨犯有反人類罪行，在營地當中，任意監禁了超過一百萬名維吾爾族人”。美爾克利也表示：“維吾爾族人和新疆的其他穆斯林少數族裔是強制勞動的受害者，是被折磨的對象，被監禁關押，被迫失去生育能力，被迫放棄他們的宗教活動與文化活動，而強迫他們的，就是中國政府”。

根據這項法案，各大進口商將拿到一份指南，來追蹤供貨渠道；美國海關也將給出建議書，避免進口牽扯到強制勞動的產品，同時辨認出涉及強制勞動的工廠，企業，與個人。這一法案將 在眾議院表決通過後，經由總統拜登批准生效。截至目前，拜登政府已經將數十家中國企業列入美國貿易黑名單智商，因強制勞動問題被禁止進口至美國的中國產品包括太陽能板，頭髮護理產品，棉花，電子信息產品組件，紡織物等。

就此，中國商務部發言人高峰周三回應稱，“所謂新疆人權和強迫勞動問題，與事實完全不符。美方的做法嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，不利於中美兩國，不利於世界經濟復蘇，中方堅決反對”。

法新社指出：“新疆長期以來屢遭血腥的恐怖襲擊，恐襲針對普通民眾。中國政府將這些恐襲歸咎於分裂主義分子或者維吾爾族穆斯林伊斯蘭主義者，因此在當地部署了重重警力，進行高度監視…同時否認‘再教育營’是任何形式的監禁，而是‘幫助伊斯蘭主義極端分子找到一份工作，遠離極端主義’”。