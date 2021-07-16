《水邊維納斯》：女性視角看經濟浪潮下的社會變遷

獨立電影推廣協會是一個旨在支持那些世界各地被主流媒體以及電影市場忽視的電影新作的團體。每年在戛納電影節期間，該協會推出自己的片單，為這些新人新作宣傳。今年入選的9部長片中，就有中國青年女導演王林的長片處女作《水邊維納斯》。

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這部影片透過一個成長中的少女對自己身邊日常生活中的女性的觀察，展現出個體，尤其是女性，在上個世紀90年代中國經濟改革大潮中的起伏。導演特別將時間定格在1992年。在影片放映之後與觀眾的簡短交流中，王林解釋說，那是一個特殊的年代。在此之前，人們幾乎可以預知自己未來十幾年的生活，而在這之後，經濟起飛大潮帶來了無數的可能性，也夾雜着無數的不確定性。人們對未來越來越失去把握。

的確，影片中同一家庭不同女性的生活都含蓄地反映着那個年代的社會巨變。國營工廠倒閉，原來有鐵飯碗的工人生計沒有了着落。國門的開啟以及外資的湧入，衝擊着原本穩定的傳統婚姻與家庭。開放伊始的社會風俗也許帶來了品嘗禁果的誘惑，但這片刻的自由，代價是花季少女與年齡相差懸殊的有錢人的婚姻……片中人物沒有大悲大喜的宣洩與表露，對話也十分有限，卻令觀眾在這些女性的沉默中感受到她們心中的波瀾。這些看似平常的生活，也不難喚起同齡人對那個並不遙遠的年代的記憶。影片構圖精美，繪畫藝術與攝影藝術的印記引起不少在場觀眾的共鳴。

1992年的確是中國當代歷史上一個特殊的時間點。八九六四剛剛過去，鄧小平南巡講話重新推動了中國的經濟改革，將人們的視線轉向了一個追逐利益的新時代。