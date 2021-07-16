病毒溯源：譚德塞提出中國實驗室調查計畫 呼籲北京開放透明

世衛總幹事譚德塞周五在閉門會議上詳細闡述新冠病毒溯源第二階段調查計畫，包括對中國實驗室展開調查，對武漢病毒進行研究，世衛並呼籲北京保持開放透明。

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法新社消息，世界衛生組織數月來面臨越來越大的壓力，各國要求世衛對新冠病毒起源展開進一步深入的調查。今年一月世衛組織專家小組赴中國武漢展開的病毒溯源調查"沒有獲得病毒來源的任何結果"，而全球已有400萬人死於新冠病毒疾病。

世衛總幹事譚德塞此前表示，新冠病毒溯源調查，因缺乏疫情最初在中國散播時的原始資料而面臨阻礙。

總部設在瑞士日內瓦的世衛組織認為，第二階段溯源調查有必要從五個主要領域展開行動。世衛總幹事譚德塞周五與成員國代表舉行的會議上表示，有必要對 2019年12月發現首例新冠病毒病例的地區及相關實驗室進行檢查"，譚德塞說， “我們希望中國本着透明的精神分享所有相關數據支持病毒溯源新階段的科學研究。譚德塞表示，我們也呼籲所有成員國對病毒溯源研究予以支持，避免將此政治化。

據法新社獲得的信息，世衛組織制定了“生物實驗室安全評估協議”以更準確地研究"新冠病毒來自中國實驗室泄漏"的假設。

譚德塞此前表示，"我們需要資訊、直接資訊，我們需要知道實驗室在疫情爆發前以及爆發初期的情形。如果我們得到充分資訊，接下來就能排除某些可能。"他說，"我們的挑戰之一仍是在於進出這些實驗室，以及和那項假設有關的透明度。"

世衛專家小組曾花費4周時間，與中國研究人員在武漢市內和周邊地區進行調查；然後在3月發布聯合報告，指出病毒可能是從蝙蝠透過其他動物傳給人類。

但美國等國家和某些科學家對此結果並不滿意，要求進一步調查，尤其是調查研究蝙蝠的武漢病毒研究所。

外交官員指出，世衛的計畫是要在中國、而不是其他國家展開進一步調查，特別要查看武漢一帶的實驗室。