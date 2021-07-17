中國多地啟動未成年人接種疫苗

中國當局批准國產疫苗在3至17歲緊急使用後，據中國媒體報導，多地趁暑假啟動未成年人分階段接種疫苗，其中，12至17歲被列為優先對象。河北省統一要求，12至17歲學生必須在暑假完成兩劑接種，"未完成接種的學生，將被拒絕入校"。

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據中國國家衛生健康委員會通報，截至7月16日，中國大陸地區累計接種新冠疫苗已達14億3762.3萬劑，絕大多數是18至59歲人口。

3至17歲未成年人與60歲及以上老年人，已被官方列為接續優先接種疫苗對象。

中央社報道，據中國第7次全國人口普查與每年出生人口數據推估，中國3至17歲未成年人約3億人，佔總人口超過20%。

中國當局6月批准3至17歲人可以展開COVID-19疫苗的緊急使用，迄今已有科興、中國國藥兩款疫苗獲批投用。

綜合中國媒體報導，近期，不少地方陸續推出未成年人疫苗接種"時間表"。

其中，廣西7月起分3步展開12至17歲疫苗接種：7月啟動並完成15至17歲第一劑接種；8月啟動並完成12至14歲第一劑接種，同時完成15至17歲第二劑接種；10 月底前完成12至17歲的完整接種。

安徽省多地近日陸續發出通知，即日起針對12至17 歲分階段展開疫苗接種。

江蘇省常州市宣布，8月1日起，將不再大規模組織18歲以上人群第一劑接種，同時將啟動12至17歲人群第一劑接種。

河北省當局甚至統一要求，12至17歲學生必須在暑假完成兩劑接種，各級各類學校在新學期開學時查驗接疫苗接種證明，"未完成接種的學生，將被拒絕入校"。

廣東省廣州市也宣布，即將啟動12至17歲未成年人接種疫苗；汕頭市則宣布，15至17歲未成年人需在7月完成第一劑接種。