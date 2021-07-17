法國各地11萬人周末舉行反疫苗示威

法國周末再次爆發反疫苗示威，反對接種疫苗以及實施疫苗通行證。從里爾到馬賽，從巴黎到蒙彼利埃，約11萬民眾參加示威活動。法新社記者現場報道，多地示威在"平靜"中結束；里昂示威者與警方衝突，9人被捕。

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法新社消息，法國內政部統計，周六全法各地總共發生136起集會示威，約11萬4000人參加，其中巴黎一萬8000人分為幾個遊行隊伍上街遊行。反疫苗示威者喊出的口號包括"要自由"，甚至"馬克龍獨裁"等。

據馬賽警察總部表示，在馬賽老港口區約有4,500人舉行示威，一些示威者向警方投擲燃燒瓶，還有一些示威者試圖封鎖高速公路道路，一人被逮捕。

而在尼斯，大約1,600 名示威者聚集在市中心，他們身着黃背心，反對健康通行證，反對強制接種疫苗或向民眾普遍施打疫苗。在東部的斯特拉斯堡，2,800人參與示威；里昂示威者在與警方發生衝突後有 9 人被捕。

法國總統馬克龍周一發表講話宣布，法國將實施醫護人員強制接種疫苗，以及實施疫苗通行證等措施，以遏制Delta變種病毒傳播。

據法國衛生部周六晚間通報，法國新增確診11.000例，這是5月底以來第二次新增確診過萬。不過，重症患者人數繼續下降，為890例。