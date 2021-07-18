巴基斯坦公車爆炸案 北京譴責針對中國人恐襲 派員調查

巴基斯坦西北開伯爾-普赫圖赫瓦省公車爆炸造成至少12人死亡，包括9名中國人2021年7月14日。

7月14日發生在巴基斯坦西北的客車爆炸造成至少12人死亡，其中9名中國國民。北京7月17日“強烈譴責”這起針對中國人的“恐怖襲擊”。中國公安部表示已派專家前往調查。

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這輛公車爆炸時，載有約40名正在巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）達蘇（Dasu）水電站工作的人，包括中國工程師、測量師和機械維修人員。

爆炸發生後，對於事件的原因，中巴這兩個親密盟友的解釋有很大分歧。伊斯蘭堡說是“氣體泄漏”造成的“機械事故”。

到7月17日，中國公安部網站宣布，公安部長趙克志與巴基斯坦內政部長拉希德緊急通話。趙克志表示，“根據目前巴方調查及通報情況，這是一起針對中國在巴人員的恐怖襲擊，中方對實施這一暴行的組織和人員予以強烈譴責”。

趙克志還表示，中國公安部已向巴基斯坦派出刑事偵查技術專家協助調查。他希望中巴雙方一道，“查明真相，儘快破案，找出真兇，嚴懲幕後組織者和相關人員”。

趙克志呼籲巴基斯坦"堵塞漏洞"，"加強"在該國的中國公民的安全。他並說，中國國家主席習近平已"作出重要指示"。

法新社說，本周三，中國對這起巴士爆炸表示"震驚"，並呼籲對發動"襲擊"的肇事者進行 "嚴厲懲罰"。

隨後，中國外交部又改變說法，稱這是一起"事故"。一直到周五，北京再改回來，公開提出這是一起“恐怖襲擊”。

中國人在巴基斯坦是襲擊的目標。今年4月，中國大使在巴基斯坦西南部下榻的酒店遭到一次襲擊。至少有4人死亡，數十人受傷。但中國大使沒有受傷。

巴基斯坦是習近平“一代一路”通往印度洋的戰略通道。中巴正在建立一條連接巴國南部瓜德爾港和中國新疆的經濟走廊。據維基介紹，2015年，巴方將瓜德爾港2000畝土地租賃給中方，為期43年，用於建設瓜德爾港經濟特區。

長期以來，在巴基斯坦從事各種基礎設施項目的中國僱員的安全問題一直是北京的一個關切，近年來，北京在這個與它關係密切的國家投資了數十億美元。