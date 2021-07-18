法新：中國隊沒有孫楊仍有雄心 第3批奧運選手抵東京

中國超大型奧運代表團的第三批選手在東奧會開幕前5天飛抵東京。法新社說，這次中國隊沒有孫楊，但有雄心，欲為其日本對手上演一場好戲。

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中國第三批參加東京奧運會的運動員今天7月18日飛抵日本成田機場, 包括曲棍球隊、羽毛球隊、拳擊隊、射擊隊、跆拳道隊、體操隊、網球隊。

之前已有帆船-帆板，乒乓球、女足、射箭和賽艇隊抵達東京。中國這個超大型奧運代表團包括777人，其中431名運動員。

法新社今天發自上海的報道說，這次中國奧運代表隊雖沒有因使用興奮劑被禁賽的超級明星孫楊，但仍雄心勃勃，並渴望在2022年北京冬奧會前幾個月，為其日本對手上演一場好戲。

曾獲三屆奧運會游泳冠軍的孫楊，因在2018年的一次突擊興奮劑檢查中銷毀了一小瓶血液，而在上個月被體育仲裁法庭（CAS）裁決禁賽4年零3個月，因此無緣這次東京奧運會。

中國在2008北京奧運會登上獎牌榜首，在2012年倫敦奧運位居第二，在2016年裡約奧運屈居第三。這次中國參加東京奧運會的代表團人數，據法新社說，是歷屆出征海外奧運會人數最多的一次。

雖然本屆中國奧運代表隊沒有享譽全球的明星級選手，但有望在跳水、乒乓球、舉重等項目上狂掃金牌。此外，由重炮手隊長朱婷領軍的中國女排，及“蝶泳皇後”張雨霏，都被中國視為奪金的熱門。