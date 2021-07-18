默克爾視察災區 承諾儘快提供援助 比利時停止搜救工作

歐洲西部地區嚴重的洪水災害再創的死亡人數增至190人，德國總理默克爾周日到一個重災區視察稱，災情"超出想象"、相承諾政府下周將提出災區經濟援助計畫。比利時洪災死亡人數增至31人，救援方面表示搜救行動將告一段落。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，默克爾周日前往距波恩不遠的舒爾德村視察，滾滾而來的洪水摧毀了部分這個歷史城鎮部分中心地區。位於德國西南部萊茵蘭-普法爾茨州是受災最嚴重的地區之一，該州共有159人，其中112人在洪災中喪生。

默克爾表示，洪水造成的破壞"超出現實"，令人非常震驚，"難以形容"。說默克爾承諾，政府和各地區政府將共同行動，重建災區秩序。默克爾並強調，德國是一個強大的國家，政府將在應對氣候變化方面提出更多政策。

德國財政部長舒爾茨表示，將在周三的內閣會議上，提出一項3億歐元的緊急援助計畫，而後將提出數十億歐元的大規模災區重建計畫。

另據報道，比利時官方周日統計，比利時洪災死亡人數增至31人，救援方面表示，搜救行動將告一段落。

法新社報導，比利時危機中心周日晚表示：洪災地區不會再發生危險，救援行動將告一段落，不過一些地區的搜救行動仍將繼續，清理災區及統計損失是當務之急。

洪災的失蹤人數也增至163人，比利時南部與東部受創最嚴重，警方在當地挨家挨戶清點，清查尚未確認的遇難者。

由於電力供應中斷，手機電池耗盡的居民陷入孤立無援，不少送醫救治的傷者身份不詳。

目前比利時災區淹水漸漸消退，滿目瘡痍的慘重災情陸續浮現，受創最嚴重的小鎮佩平斯特（Pepinster）疏散超過1000人。

截至目前，當地超過3萬7000戶仍停電，並且3600戶天然氣供應中斷，比利時鐵路基礎建設管理公司說，全國將近半數的鐵路運輸受阻。