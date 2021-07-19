北戴河靜悄悄 中南海更換警衛局長

夏日來臨，北戴河表面平靜，暫時還聽不到中國的當權者以及元老們在這一中共黨中央傳統的度假勝地“務虛”的消息。但有兩個引起注意的動向，一是中南海警衛局換頭，習近平打破慣例改用外部人選掌控中央警衛局系統：一是“2021中國網絡誠信大會”搞了一個十大涉黨史謠言榜，令人驚奇!

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中共黨慶百年，慶過了，江澤民不見人，老了，胡錦濤，白髮蒼蒼，溫家寶，躲在天安門城樓的某一個角落。這場黨慶銀子花得如流水，規模和場面不亞於北韓的大型慶祝活動，世界只記住習近平說的幾個字，誰要敢欺負我們，就讓他頭破血流。

該宣布的勝利已經宣布了，抗疫勝利，儘管世衛組織秘書長譚德塞日前表示要專家們去中國對新冠病毒溯源；脫貧勝利，儘管李克強說過還有六億人每月人均收入不超過1千元人民幣；至於冬季奧運會，英國議會剛剛通過抵制案，西方國家呼籲抵制的聲音此起彼伏，等到明天春天再宣布冬奧會勝利舉辦也不遲。

習近平就等着二十大再受黨中央再擁戴一次了？但是有一些跡象似乎顯出習近平還不太放心，他費了巨大心血舉辦百年黨慶，為的是反對黨史虛無主義，習近平多次講話表示，存在着否定黨的歷史偉績的暗流，企圖通過否定黨的歷史偉績來否定他的黨目前取得的偉績。僅僅黨慶不夠，為黨慶新出的黨史修訂版也不夠，7月15日，中共中央網信辦再在湖南長沙召開“2021中國網絡誠信大會“，全會發布了一個”十大涉黨史闢謠榜單“，目的是要遵照習近平”要旗幟鮮明反對歷史虛無主義“指示，”向抹黑、造謠、污衊黨史行為打響‘第一槍’“。

榜單倒是言簡意賅，可順抄如下：

1、《沁園春·雪》作者是胡喬木？謠言！

2、中共啟封“鄧穎超日記”供黨史研究？謠言！

3、狼牙山五壯士中兩名戰士是“溜崖”？謠言！

4、毛岸英犧牲是因為做蛋炒飯暴露了目標？謠言！

5、雷鋒的事跡是假的？謠言！

6、紅軍長征沒有“二萬五千里”？謠言！

7、“飛奪瀘定橋”戰鬥不存在？謠言！

8、共產黨抗戰“游而不擊”，不是“中流砥柱”？謠言！

9、周扒皮、黃世仁是好地主，土地改革錯了？謠言！

10、美國沒打算進攻中國，抗美援朝不是保家衛國？謠言！

可是看網絡的反應，十大謠言裡面至少有八個許多人懷疑不定。紅軍長征25000里，毛澤東這樣說過，斯諾依據毛的說法在書中引用過，就這樣傳下來了。2003年，兩名英國研究人員用了384天重走長征路線，估計長徵實際距離大約6000公里(12000里)；“飛奪瀘定橋”這件事，倒是鄧小平比較實在，他當年會見美國國家安全顧問布熱津斯基時說：“那是一個非常簡單的軍事行動，沒什麼大不了的……但是我們覺得必須要將此戲劇化”。關於毛澤東長子毛岸英之死，據原任志願軍總部分管美軍情報參謀，後任軍事科學院軍事歷史研究部軍史研究員王天成2004年回憶，毛澤東的大兒子毛岸英是在彭德懷作戰辦公室圍着火爐熱飯時被美軍飛機炸死的。 “炒蛋”與“熱飯”有多大距離？至於共產黨抗日時不是“中流砥柱”，這是歷史學家普遍承認的，因為當時在正面戰場作戰的是國軍。周扒皮，黃世仁的故事隱含着中共發動土改，殺死幾百萬中國農村精英—地主的血腥歷史，中共把地主渲染成惡霸，為土改開路。

十大涉黨史謠言如此隆重頒布，又惹起不少爭議，有網民說，“此地無銀三百兩，廣而告之二百五”。

習近平為何從野戰軍調入大保鏢

另外一個比較重大的動向是習近平換了中南海警衛局長，一些觀察人士注意到，習近平沒有按照中共黨內傳統，從熟悉中南海警務的中央警衛局幹部中選拔，而是從野戰軍調來了一位局長。這一點連親北京的多維網都感覺意外：指中共最高領導人習近平突然打破慣例，“徵調‘外臣’入職中樞，而不是內部拔擢，引人聯想”，香港明報以為這凸顯了習近平用人思維的變化，即“可避免長期浸淫在中南海內受高層矛盾鬥爭的影響”。這句話倒是點出，中共內鬥沒有平息，習近平有確保中共二十大前政局“平穩無虞”的意圖。中央警衛局如何重要？多維報道點明：中央警衛局在結束“文革”逮捕“四人幫”中即扮演了重要角色。說得直白一點，就是中央警衛局抓了毛澤東遺孀江青等四人，被稱為“四人幫”。中央警衛局在黨內政變關頭角色吃重。有一個到底為誰所用的問題，習近平不能不擔心。

專家指出，中共歷史上，中央警衛局局長從來都是最高領導人最信任的大內安全主管，都由內部升遷產生。習近平為什麼打破慣例改用外部人選掌控中央警衛局系統，旅美學者陳曉農在“中共警衛局換馬之壺奧”一文分析，習近平冒着風險換人，主要原因是有不少捲入中共高層權力鬥爭的中央警衛局系統內主要幹部對習近平的“個人忠誠度”讓他心懷疑慮，中共二十大前夕，“高層存在着一股結束習近平統治的不算弱小的勢力”，習近平調外人掌控，有利監控高層。

領導黨國不易，權力已經那麼大了，抓了那麼多人，黨外的，黨內的，高官，低官，還有時不時要維權的的維權律師，可是還有些人想把黨史虛無化，想把黨國的偉大虛無化，最近一位法國學者甚至在世界報撰文嘲諷習近平誤把自己當先知，其他一切都是異端。

一切看來都擋不住習近平自我繼位的意志，習近平要實現自己的百年中國夢，在這之前，習近平需要一遍一遍重複四個自信，要人們擁護兩個核心，讓大家緊緊團結在他的周圍不變心，天津市委書記早已替習近平說出了心裡話：忠誠不絕對，就是絕對不忠誠，

不少觀察人士指出，在習近平權力表面上登峰造極的今天，他最擔心的其實也就是忠誠不絕對，他不斷地強調自信，強調兩個核心，為什麼呢？原來權力頂天，最擔心的還是“忠誠不絕對”？天津市委書記李文忠也許無意中泄漏了天機。