拜登嚴厲譴責北京庇護網絡攻擊元兇 挪威召見中國大使

美國總統拜登7月19日以極其嚴厲的語氣指責中國當局“庇護”網絡攻擊元兇。

美國總統拜登星期一以極其嚴厲的語氣指責中國當局“庇護”網絡攻擊元兇，甚至向他們“提供行動的手段”，美國同日正式指控四名中國特工指揮黑客攻擊，其中三人為中國國安。另外與中國黑客攻擊相關的消息是，挪威政府在發生國會遭遇網攻後，於周一緊急召見中國大使。

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美國、歐盟、英國、加拿大，西方國家幾乎聯合行動，一致譴責來自中國的針對西方國家的網絡攻擊 和網絡盜竊行動。但是美國的語氣最強烈，顯然，美方對與中國改善已經很壞的關係似乎不存希望。

美國總統拜登在白宮發表講話時直指中國“庇護”網絡黑客。他說，“我明白，如同俄羅斯，中國政府沒有進行網絡攻擊，但是保護攻擊者”。

美國司法部周一同步公布針對四名為中國國安部服務的黑客的起訴書，四人被控在2011年至2018年間，對數十家美國與他國企業、大學與政府單位電腦系統進行網攻。其中丁曉陽、程慶民與朱允敏3名被告為海南省國家安全廳官員，負責協調、管理中共國安部旗下幌子公司內的黑客，進行有利中國和相關企業的網絡攻擊行動。另一名被告吳淑榮則負責製造惡意軟體，對外國政府、企業與大學電腦系統進行網攻。起訴書指出，被告重點在竊取對中國企業與商業部門有“重大經濟效益”的信息，讓他們得以省去耗費時間與資源的研發過程。為了掩蔽中國政府在網絡攻擊中的角色，海南國安廳還專門成立海南仙盾科技開發有限公司作為掩護。

美中關係夏天以來比以前更加緊張，比如華盛頓當局對在港美國企業發出警示，當心受到港版國安法傷害。而美國參議院通過抵制來自中國新疆地區產品的議案，以譴責北京對維吾爾人的“強迫勞動”。

另外，在發生針對挪威國會“令人不可容忍”的網絡攻擊後，挪威政府星期一召見中國大使。在遭到被俄羅斯黑客網絡攻擊七個月之後，挪威國會三月份宣布其微軟交換伺服器遭到大規模攻擊。

挪威外交部長星期一召見中國大使後表示，“我們向其宣布，此類攻擊不可接受”。

據指出，針對挪威國會的網絡攻擊，導致一批重要資料失竊。挪威當局沒有具體講失竊規模有多大。

挪威外交部表示，經過深入調查，“確定這一嚴重的針對挪威最重要的民主機構的網絡盜竊行動來自中國”。不過，挪威當局沒有直指中國當局是攻擊行動的發動者。

中國駐挪威使館對挪威政府的指責在第一時間沒有作出反應。

2010年，挪威諾貝爾和平獎委員會把當年的諾獎頒給中國作家劉曉波後，中方長時間凍結了與挪威的外交關係。