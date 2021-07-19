歐盟聲明促中國當局對其境內惡意網絡活動採取措施

歐盟高級代表今天7月19日以歐洲聯盟的名義發布聲明，敦促中國當局對從其境內進行的惡意網絡活動採取行動。同時，美國，北約，英國等聯盟也發布聲明，譴責來自中國的網絡攻擊。

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歐盟今天發布的聲明說，今天，歐盟及其成員國與他們的合作夥伴一起，正在揭露那些對我們的經濟、安全、民主和整個社會產生了重大影響的惡意網絡活動。歐盟及其成員國認為，這些惡意的網絡活動是從中國境內發動的。

這個聲明指出，對微軟Exchange服務器的破壞和泄露已影響到全球數以千計的計算機和網絡的安全性和完整性，包括在歐盟成員國和機構。它為大量的黑客提供了機會，這些黑客至今仍在利用這一漏洞。

歐盟表示，這種不負責任的破壞行為，給我們的政府機構和私營公司帶來了巨大的安全風險和經濟損失，已經顯示出對我們的安全、經濟和整個社會的重大系統性造成的影響和作用。

歐盟的聲明還說，我們也檢測到了針對歐盟和成員國的政府機構，政治組織及歐洲主要產業的惡意網絡活動，以及造成的嚴重影響。

該聲明認為，這些活動可能與被稱為“高級持久威脅40”（Advanced Persistent Threat 40 ）和“高級持久威脅31”（Advanced Persistent Threat 31）的黑客組織有關，並且是從中國境內發動進行的，目的是盜竊知識產權和進行間諜活動。

歐盟說，歐洲聯盟及其成員國強烈譴責這些惡意的網絡活動，這些活動違背了聯合國所有成員國認可的負責任國家行為準則。我們繼續敦促中國當局遵守這些標準，不允許其領土被用於惡意的網絡活動，並採取一切適當和合理的可行措施來發現、調查和糾正這種情況。

歐盟的聲明稱，歐盟及其成員國重申其對負責任的國家行為的堅定承諾，以確保一個開放、自由、穩定和安全的全球網絡空間。為此，我們將繼續努力在聯合國的主持下制定一項行動方案，以有效推動和協助各國在網絡空間採取負責任的行為。

這個聲明最後重申：我們決心繼續打擊網絡空間的惡意行為。我們將繼續加強我們的合作，包括與我們的國際夥伴和其他公共和私人利益相關者的合作，通過加強信息交流和外交行動，加強在網絡復原力和處理攻擊事件方面的合作，共同努力提高軟件及其供應鏈的整體安全性。