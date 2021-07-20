“禁聞”披露：馬克龍及多位法國政要被列入"飛馬"軟件監聽名單

法新社援引法國“禁聞”（forbidden stories）組織負責人洛朗 理查德(Laurent Richard） 周二表示，法國總統馬克龍及多位法國政府成員被列入以色列製造的間諜軟件"飛馬"的監聽名單，“飛馬”間諜軟件被"某些國家用來監聽多國政要記者"，涉及5萬個電話號碼。另外，巴黎檢察官宣布，已對摩洛哥情報當局利用以色列惡意軟體"飛馬"監控數名法國記者的指控展開調查。

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法新社消息，位於巴黎的新聞非營利機構"禁聞"負責人理查德披露的消息證實了"世界報"和"法國廣播公司"此前的消息，這兩家媒體披露：包括前總理菲利普在內的14位法國政府官員的電話號碼，被列入摩洛哥國家情報部門"飛馬"間諜軟件的監視名單中。

"禁聞"負責人理查德周二接受法國LCI新聞頻道採訪表示，"我們只是發現了這些電話號碼，但我們無法對馬克龍總統的電話進行技術鑒定，以確定總統的電話是否被這款間諜軟件侵入，也無法確定總統是否被監聽。

不過，理查德表示，無論馬克龍總統電話是否被監聽，(他的號碼被軟件鎖定）都說明這是有利可圖的。

馬克龍在回應法新社有關提問時表示："如果此事得到證實，這顯然是一起非常嚴重的事件"。馬克龍說，媒體曝光的消息終會真相大白。

以色列軟件監控公司NSO向一些專制政府售賣一款名為飛馬（Pegasus）的手機間諜軟件，將各國政要、人權活動人士、記者、律師列為監控目標。法國“禁聞”組織和“大赦國際”獲取了一份有着50萬個電話號碼的清單，並向媒體進行披露。這款惡意軟件可以入侵蘋果和安卓設備，容許截取訊息、照片、電郵，紀錄通話，和秘密開啟麥克風。

法新社援引法國廣播公司及"世界報"披露，上了這份"監控清單"的除了有前總理菲利普及其夫人，還有法國政府重要成員，包括外長勒德里昂，經濟部長勒梅爾以及議會議員和各黨團領導人。

另外，疑遭摩洛哥情報部門利用以色列間諜軟體"飛馬"監控的法國《另媒體》（Mediapart），就其兩名記者被監視提出投訴；預計將有其他法國媒體跟進。

巴黎檢察官周二宣布，檢方已對摩洛哥情報當局利用以色列惡意軟體"飛馬"監控數名法國記者的指控展開調查。