暴雨使河南全省亡25人 7人失聯 125萬人受災

河南省政府21日傍晚表示，據不完全統計，16日以來的豪雨已造成全省25人死亡、7人失聯，89個縣級行政區共124萬737人受災，直接經濟損失達人民幣5億4228萬7200元。

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鄭州市城區嚴重內澇，地鐵停駛，鐵路、公路、民航運輸受到嚴重影響。河南全省已緊急避險遷移1萬6325人，安置16萬4710人。而農作物受災面積達7.5萬公頃，其中絕收面積4700公頃。

河南省防汛抗旱指揮部辦公室主任徐忠指出，位於鄭州的常莊水庫、郭家咀水庫，以及賈魯河與支流，都發生洪災險情。其中，屬中型規模的常莊水庫下游，在20日中午出現多處管涌（土方嚴重滲水）現象；而屬小型規模的郭家咀水庫更出現水位溢頂的潰壩風險。經過搶修，目前下遊民眾已被疏散，水庫運作恢復正常。

根據鄭州機場官方發布，因19日到20日的大雨影響，鄭州機場昨天執行航班319架次，取消303架次。今天中午12時前，鄭州機場不接受進港航班。T2航站樓內停留旅客約1100人。

中國交通運輸部則發布，由於河南省遭遇極端強降雨，截至21日早上7時，有26條高速公路的29個路段封閉，恢復時間待定；河南的8條國道和8條省道共計30個路段因強降雨引起路面積水、坍方而中斷。