法媒關注鄭州水漫地鐵驚魂至少12人死亡

河南暴雨與鄭州地鐵乘客被困事件7月21日星期三在法國各大媒體引發極大關注。目前歐洲多國也正受到洪水肆虐，當前全球多地的氣候失調預示着未來人類與自然博弈的嚴峻挑戰。

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本台今天凌晨三點發布了有關鄭州地鐵至少12人死亡的消息，提及社交媒體上大量轉載的乘客被困地鐵車廂視頻，水已漲至乘客脖子處，並引述事發地政府在微博上的報告：暴風雨罕見且暴烈，鄭州地鐵積水，12人死亡，5人受傷。與本台同屬一集團的法國電視24台強調了本次河南大雨的極端性，指出鄭州在三天當中的降雨量，相當於正常情況下一年的降雨量。

其他例如法新社，世界報，巴黎人報，法國國營電視台等也報道了鄭州地鐵至少12人死亡的消息，引述央視視頻和人民日報報道片段，用文字重現了鄭州市民在翻滾的泥水當中艱難推車，一些房屋倒塌的災難場景；同時強調，最慘烈的事故發生在地鐵當中，根據未經核實的社交媒體消息，被困地鐵車廂的乘客有的站在座位上，有的緊握住欄桿，稱央視報道展現的，則是無人地鐵站洶湧滾入泥水的場景。世界報還引述了微博上一名被困乘客的話說，救援人員成功打開了地鐵車廂的頂部，人們一個個獲救，還有些畫面展現的是乘客們坐在地鐵車廂頂上，半身被隧道當中的水淹沒。

此外，各大法國媒體還指出，本次小時降水與日降水出現鄭州建站60年以來的最高值，習近平也承認水情非常嚴重，軍隊已前往救援，同時關注了至少20萬人被緊急撤離，3萬6千人受災，受困者在微博上的大量呼救，這些呼救在全中國引發群體極大擔憂與信息追蹤，伊何灘攔水壩出現20米決口，隨時可能垮塌，第83集團軍工程防化旅緊急出動等消息；並指出，中國夏季多遭水災侵襲，而鄭州與洛陽等地臨近黃河，黃河水災則在中國歷史上屢次造成人員傷亡；儘管有先例，但科學人員認為氣候變化仍然加重了漲水的風險。