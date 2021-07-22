河南強降水死難者升至33人 交通部發緊急通知要求吸取教訓

路透社北京站7月22日星期四消息，本周初開始暴雨引發的水災已經在河南全省造成至少33人死亡，其中12人死於鄭州地鐵五號線。另外根據鄭州地鐵方消息，地鐵五號線事故，除了12人確認遇難之外，仍有5人送院觀察，體征穩定。

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路透社引述新華社報道稱，與北臨河北邯鄲的河南安陽，有超過7萬人自周一的600毫米降水量出現後得到轉移，鄭州北部的新鄉在周二與周四之間出現了812毫米的降水量，截至周三晚間，受災人數達到47萬人，受災作物達5萬5千公頃。暴風雨一路北上，橫掃多個城市，摧毀房屋，淹沒道路，造成的經濟損失至少有12.2億元人民幣，合1.6億歐元。

法新社同一天從鄭州發來報道，稱居民們在堆積在一起的汽車，街上零散的物件當中，仍然對這場歷史性的洪水感到震驚。三年內，鄭州市降雨量達到一年的值，頃刻間讓排水系統飽和，泥水湧上街道，湧進地鐵和隧道。周四，輿論愈發開始傾向於討論政府在這類重大自然災害面前，做過什麼程度的準備。社交平台上，人們對鄭州地鐵五號線事故發問：當時街上的水已經齊腰深，為什麼地鐵仍然運轉？

面對輿論高壓和攀升的受災者遇難者人數，中國交通運輸部在22日貼出有關城市軌道交通防汛工作的“緊急通知”，“要求吸取地鐵雨水倒灌事件的教訓”，若“遇到非常規情況”，應“及時停運列車，疏散乘客”。公告當中要求各地“立即對風險隱患進行再排查，再整治”，“即使調整完善應急預案”，“強化應急處置和搶險救災”，要求運營單位吸取本次雨水倒灌事件的教訓，“對超設計暴雨強度等非常規情況，採取停運列車，疏散乘客，關閉車站等應急措施”，“不具備安全運行條件的，應堅決停運”。

“緊急通知”還要求各地交運部門“重點排查地勢低窪的車站，過渡段，長大區間”等“重點區域的排水設備設施能力”；“排查排水管道與周邊市政管網的聯通情況”，“排查在建線路與既有線路連接處的封堵情況”，“防止雨水通過在建線路倒灌車站區間”；“加強地面高架線路沿線邊坡檢查”，對不達標，有風險處，進行“補齊，補足，補強”。