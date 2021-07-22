長沙公益三人被指顛覆判刑兩、三年 程淵刑期不明 家屬怒拒非法審判結果

中國公益團體「長沙富能」三名工作人員程淵、劉永澤(原名劉大志)及吳葛健雄因涉嫌顛覆國家政權罪被捕及秘密羈押至今兩年，家屬近日獲悉劉和吳二人已於前(2021年7月20日)天分別被判入獄兩年和三年，而「富能」創辦人程淵的刑期則是未明。

中國公益團體「長沙富能」三名工作人員程淵、劉永澤(原名劉大志)及吳葛健雄因涉嫌顛覆國家政權罪被捕及秘密羈押至今兩年，家屬突然收到不知名人士通知，才獲悉劉和吳二人已於前(20日)天分別被判入獄兩年和三年，而「富能」創辦人程淵的刑期則是未明。程淵妻子施明磊和吳父吳有水均指判決是「徹頭徹尾非法的審判」，家屬絕對不會認可判決。施明磊憂慮，兩年來從未能與家人接觸，不知道三人的健康情況，重申要求當局立即釋放三人。

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另一公益機構北京益仁平中心聯合創辦人陸軍透過視頻估計，三人被控及判刑，與他們經常接受媒體訪問，尤其是香港和海外，當局要起威嚇作用。

在「長沙富能仨」案於去年9月秘密審判後大半年，案中最年輕被告吳葛健雄的父親吳有水今(22日)早透過視像在其新書發布會上披露，前天收到電話，對方自稱只是傳遞信息，指劉永澤被判兩年，過兩天便可出來；吳葛健雄被判了三年；程淵的判刑結果就不知道。吳有水其後向吳葛健雄的官派律師陳汝超證實，案件已於20日上午宣判，刑期一如來電者所說，但拒絕透露程淵的判刑結果。

吳有水指出，判決很不正常，因為所有案件，包括不公開審訊案件的判決都應是公開的，但此案卻沒有公開判決，程淵的更是判決不明，反映審判不合法。他續稱，此案其實從一開始便不合法，三人的會面權全被剝奪，家屬委聘的律師同日被解聘，包括他這名身兼律師的爸爸在內，而官派律師則是連名字也成了國家機密。他更反駁長沙中級人民法院指案件經公開審訊的說沌，指法院公告沒有案件數據，法院內部亦沒有相關數據，如何公開？「我們不可能認可這判決」。

曾因維權案被停止執業九個月的吳有水律師，把是次經歷和其他維權經驗寫成約十萬字的《被偷走的辯護權》，在台灣出版，並請來案中另一家屬施明磊闡述案件背景。

身在美國的施明磊透過視像亦指判決是「非常荒唐的存在」，因為案件由始至終都是非法辦理，案件由起訴、審訊和判刑，家屬都沒有收到任何官方通知，亦無法接觸被扣親人。面對如此一個徹頭徹尾的非法審判，家屬絕對不會認可，日內會儘快前往長沙，要求法院依法公開審判過程和結果，並向家屬提供判決書。

長沙的「富能」是公益機構，長期關注殘疾人權利議題，而程淵、劉永澤及吳葛健雄則是長沙富能的工作人員，當中，程淵是資深的公益法律人士和富能創辦人，曾推動多宗關於乙肝及艾滋病歧視和計畫生育政策的影響性訴訟。三人於2019年7月22日被長沙市國家安全局以「涉嫌顛覆國家政權罪」為由刑拘，被羈押一個多月後遭長沙市檢察院正式批捕，自刑拘至今未能見到家人和家屬委聘的律師。