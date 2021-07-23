常瑋平：家屬追問超期拘押緣由檢察院稱案件太敏感無法回答

7月9日剛剛獲得人道中國等人權等組織頒布的本年度"中國人權律師獎"的中國維權律師常瑋平今年四月初被逮捕之後家屬尚未收到任何來自檢察院的消息，而按照規定檢察院應該在兩個月內做出決定移送提訴，常瑋平的妻子陳紫鵑7月22日攜帶兒子前往陝西省人民檢察院探問，但卻並未獲得任何回應。

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陳紫鵑向法廣講述了前後經過 : “ 我周四去陝西省人民檢察院，主要是控訴兩大問題，一個是超期拘押，一個是剝奪律師辯護權的問題，常瑋平2021年4月7日被逮捕，按照中國的法律，逮捕之後兩個月以內，應該作出決定是否移送檢查部門起訴，但是，一直到6月6日，我們沒有受到檢查機關的任何信息，我們因此推測可能會延期，但是，現在已經三個月了，依然沒有任何消息，因為正在偵察期間的案子應該由檢察院管，所以我們去了檢察院了解情況。但是，今天檢察院的工作人員打了一圈之後，回答說，常瑋平的案子太敏感了，不能夠作出任何回答，所以現在究竟是延期了還是別的原因，我們家屬無從得知。至於剝奪律師交流案情的權利是因為本案的律師已經多次前往寶雞市公安部門以及辦案機關，但是沒有會見工作人員的可能，門口的保安都不讓律師進門。

陝西維權律師常瑋平因多年來代理多項反性別歧視、艾滋歧視、性侵女童等公益案件而遭受當局打壓，2018年10月被停業3個月，2019年年底參與廈門聚會後於2020年1月被陝西省寶雞市公安以“煽動顛覆國家政權罪”秘密關押了10天，獲得取保候審後，他在Youtube上發表視頻，揭露自己在秘密關押期間遭受酷刑，視頻上傳之後不久他便與外界失聯。

7月9日，民間司法改革基金會、人道中國（Humanitarian China）等台灣、美國民間團體周五晚間為第5屆中國人權律師節及"709大抓捕"6周年召開線上大會，宣布將今年度的"中國人權律師獎"頒給仍被中國政府關押的人權律師常瑋平、丁家喜。常瑋平的稚子代父發表獲獎心得時說，"今天我終於知道，我爸爸是在別人眼中的一位英雄"。