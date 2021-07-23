習近平選擇七月出訪西藏  專家解讀或欲顯示不認同胡耀邦對藏政策

中官方7月23日確認了自由亞洲電台最先報道的消息，中國主席習近平於7月21日與22日訪問西藏，至於習近平為何在此時出訪秘密出訪西藏？著名藏學家，美國哥倫比亞大學教授羅伯特·巴那特教授（Robert Barnett）與流亡法國的藏人德南姆（Tenam）分別向法廣介紹了他們的觀點。

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就在全世界的目光都聚焦中國河南水災時，中國主席習近平突然出訪西藏，引發外界高度關注。

中國官方新華社微博賬號報道說，習近平在西藏林芝考察調研，受到西藏各族幹部群眾熱烈歡迎。

法新社就此評論說，這是繼2011年7月習近平上任國家之前出訪西藏之後的又一次訪問。據海外援助西藏組織獲得的信息，近日拉薩地區活動異常，警方加強了治安，許多道路被封鎖。

至於習近平為何秘密出訪西藏？流亡法國的藏人德南姆向法廣表示習近平的行蹤一向不完全公開，尤其是涉及一些敏感事務，再加上西藏民眾對當局出台的新近的宗教以及藏語政策十分不滿，因此，當局當然不會冒風險公告習近平的到訪。

美國哥倫比亞大學教授羅伯特·巴那特指出之前就有非正式渠道透露習近平將在今年七月訪問西藏，慶祝西藏“解放”七十周年。不過習近平為何在七月出訪西藏紀念西藏“解放”，因為1951年中央人民政府與西藏地方政府簽訂和平解放西藏的《十七條協議》的日期是5月23日，中國官方2009年將3月28日定為西藏百萬農奴解放紀念日，而7月中旬僅僅是十年前習近平出訪西藏的日子，巴那特指教授指出沒有人知道7月是西藏的什麼紀念日。不過，他認為官方確定的5月23日的紀念日主要是從1980年胡耀邦5月23日訪問西藏開始，胡耀邦選擇此一日期的初衷是要回歸到建國初期中共確定的對藏的溫和政策。或許今天他的接班人要顯示並不認同胡耀邦的觀點。