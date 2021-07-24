美國南加州自由雕塑公園中共病毒雕像遭歹徒縱火焚毀

7月23日下午6時許，美國南加州自由雕塑公園《中共病毒》雕像遭歹徒縱火焚毀。雕像作者、著名雕塑家陳維明指出這是中共所為，他表示：“就算他們將雕像燒了、炸了，我們也會重新製作一座新的《中共病毒》雕像，將中共釘在歷史的恥辱柱上。”

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一個酷似中共最高領導人的頭像長滿新冠病毒毒株的《中共病毒》雕像，於今年六四屠殺紀念日在自由雕塑公園揭幕。數百位旅美中國民運人士，以及國會眾議員、國會與行政當局中國委員會共同主席史密斯（Chris Smith）前來參加揭幕儀式。7月17日，《中共病毒》雕像遭第一次破壞，歹徒在雕像上劈開一個大洞，雕像頭頂的一個毒株被切斷。

自從17日雕像遭第一次破壞後，自由雕塑公園就安排人守夜值班。陳維明說：“我們沒想到歹徒會這麼明目張膽，在大白天縱火。美國警方也低估了中共在海外的活動勢力。”

23日晚上6點天色尚明，自由雕塑公園附近的居民發現園區失火，打電話報告消防局，消防車7點抵達現場，但整個雕像已被徹底焚毀，僅剩基座。

陳維明對《美國之音》說：共產黨如此仇恨、害怕一座雕像，想要把它摧毀，也想把這個獨裁政權給世界造成的危害抹去，但是他們不會得逞。陳維明對《大紀元時報》表示：《中共病毒》雕像觸動了中共高層的敏感神經，是他們的心頭刺，所以才無所不用其極，一而再入侵破壞。陳維明誓言重新雕塑一座《中共病毒》雕像，不會讓中共得逞；原基座將作為遺址，讓這個焚毀事件成為人們銘記在心的歷史。

目前，當地警方與美國聯調局（FBI）都已介入調查《中共病毒》雕像被焚毀事件。自由雕塑公園已提供手中持有的證據，協助調查。