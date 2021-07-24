菅義偉與馬克龍等舉行會談

菅義偉首相24日在東京元赤坂的迎賓館，會見了出席東京奧運會開幕式的法國總統馬克龍等。法國將舉辦下一屆2024年巴黎奧運會，兩首腦確認合作以確保兩屆奧運會的成功舉辦，還就中國問題和實現“自由開放的印度洋太平洋”合作交換了意見。這是自今年6月在英國舉行的G7峰會以來，兩國領導人的第二次面對面會晤。

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24日是菅義偉首相與各國貴賓進行“馬拉松式會談”的最後一天，自22日，作為奧林匹克外交，他與馬克龍等7個國家的領導人舉行了會談。

菅義偉還與波蘭、科索沃、瑞士和亞美尼亞總統以及黑山總理舉行了會談。

由於法國是2024年奧運會的主辦國，日本政府將與馬克龍總統的會晤定位為“奧運外交的聚光點”，比與其他國家的貴賓花費更多的時間，並舉行午餐會。

馬克龍23日出席東京奧運會開幕式，他是G7首腦中唯一參加東京奧運會的領導人。 隨着202年巴黎奧運會的臨近，法國對東京奧運會的熱情很高，預計有兩位法國高官在奧運會期間訪問日本。 現在正在研究讓·卡斯特克斯總理參加閉幕式的計畫。

馬克龍於23日上午抵達東京， 在會見國際奧委會主席巴赫後，他對記者說：“我們必須學會與病毒共存，本着奧運精神，讓我們展示合作的價值，在此時此刻是最為需要的。” 24日，他觀看柔道和三人籃球比賽以支持法國隊。

以21日的壘球和足球拉開序幕的各項比賽從24日起全面展開。棒壘球時隔兩屆奧運實現重返奧運會，這屆奧運會新增項目有空手道、滑板、運動攀登和衝浪。比賽場館分布在10個都道縣，包括以東京為中心的首都圈、北海道、宮城、福島、茨城、靜岡以及公路自行車賽途經的山梨。