騰訊被處網絡音樂獨家版權整改，和50萬元罰款

7月24日星期六路透社北京站消息，出於對部分公司日益增長的影響力和消費者大量敏感數據安全的擔憂，中國市場監管機構再次針對“失控發展”的科技領域進行打擊，這一次瞄準的是巨頭騰訊。

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路透社指出，多年來得益於松垮的監管，騰訊的業績增長可觀，現如今它要面臨升級的調查力度了。7月24日發布的中國國家市場監督管理總局的公告顯示，已對騰訊控股有限公司做出責令其解除網絡音樂獨家版權等的處罰。根據這份公告，市場監管總局對騰訊2016年收購中國音樂集團股權當中的嫌疑行為立案調查，調查認為，這宗交易“構成違法實施的經營者集中”，“具有或者可能具有排除，限制競爭的效果”，例如“集中後，實體在相關市場具有較高市場份額”，“集中減少相關市場主要競爭對手”，“集中可能進一步提高相關市場進入壁壘”，因此依據反壟斷法，對騰訊開出行政處罰。

針對騰訊的行政處罰決定包括：責令騰訊與其關聯公司解除與上游版權方達成的獨家版權協議，解除上游版權方授予的優於其他競爭對手條件的協議等，來恢復相關市場的競爭狀態，同時處以50萬元人民幣罰款。

騰訊音樂在同一天發布公告，表示公司接受行政處罰決定書，將按照要求，就三十日內解除獨家音樂版權，停止高額預付金的版權費用支付方式，無正當理由不要求上游版權方給予騰訊優於競爭對手的條件等按期整改。