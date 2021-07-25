颱風煙花襲來 浙江省長走訪地鐵站：遇突髮狀況不能層層等命令

綜合消息顯示，颱風“煙花”已於當地時間7月25日12時30分前後登陸中國浙江省舟山市普陀區，登陸時強度為颱風級，中心氣壓965百帕，中心最大風速38米/秒。對此，浙江已宣布將全省提升防颱風應急響應至Ⅰ級。浙江省省長鄭柵潔24日前往杭州地鐵站等地檢查防颱工作，並指遇到突髮狀況不能層層等命令，要有第一時間的意識，明確站台、條線、全網各自職責分工和針對不同情況的應對流程，迅速及時決策，科學果斷處置。

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據中國氣象部門預測，颱風“煙花”具有路徑複雜、影響範圍廣、風雨潮疊加、登陸後陸上維持時間長、累計雨量大等特點。颱風“煙花”登陸舟山後，預計將於25日晚上在浙江嘉興到江蘇啟東一帶沿海再次登陸，之後有可能在華東地區長時間迴旋或滯留，浙江、上海、江蘇、安徽等地將會出現大範圍持續性強風雨。中國國家防總副總指揮、水利部部長李國英25日主持會議，部署“煙花”暴雨洪水防禦工作。

李國英指出，颱風“煙花”移動速度慢、覆蓋範圍廣、水汽充足，極易出現大範圍、持續性強降雨，導致江河洪水峰高量大，洪澇和山洪地質災害發生幾率大，加之恰逢天文大潮，將形成風、暴、潮、洪“四碰頭”的極端不利局面。他稱，要在前期工作的基礎上，再檢視、再細化、再落實，立足於最不利情況，以流域為單元完善各類防洪方案，盡職盡責儘力做好應對的各項防禦措施。

會議期間，李國英要求要做好城市防洪排澇，防範江河洪水的同時，防止地下空間、低窪地區、下穿立交橋受淹致災。要切實做好山洪災害防禦，及時發布預警信息，確保信息傳遞到人、防禦責任到人，提前做好轉移避險。要提前研判工程安全風險，提前預置搶險人員、物資、設備。要進一步明晰和壓實各項防禦責任，做到對象明確、目標明確，責任到崗、責任到人。日前，河南鄭州等地洪水災情出現隧道和地鐵被淹導致民眾生命和財產損失。

就預防這一問題，據當地媒體報導，鄭柵潔24日前往杭州地鐵站、建築工地、社區、危化品集中存放地檢查防颱工作。他來到杭州地鐵鳳起路站詢問防颱防澇措施，查看沙包、擋板、水帶、救生衣等物資準備情況，了解地鐵線網防汛作戰指揮流程。鄭柵潔表示，地鐵站地勢較低，是防汛防澇重點所在。

鄭柵潔說，要堅持問題導向，提高科學防颱防澇能力；遇到突髮狀況不能層層等命令，要有第一時間的意識，明確站台、條線、全網各自職責分工和針對不同情況的應對流程，迅速及時決策，科學果斷處置。據悉，浙江省委書記袁家軍已於當天上午宣布全省提升防颱風應急響應至Ⅰ級。