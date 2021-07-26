中國新發現76名新冠患者 創下自1月以來每日最高新記錄

周一中國爆出新出現76名新冠患者，創下自1月以來的最高紀錄，其中大部分確診病例是在江蘇。這一波感染潮首發地是江蘇省會南京的機場，目前數千人正處於封閉狀態。

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據中國衛生部的報告，76個新發現病例中，有39例是在江蘇發現確診的。

法新社指出，作為2019年底第一個遭遇新冠病毒的國家，亞洲巨人自2020年春季以來，在境內幾乎消除了這一疾病，此後民眾生活基本恢復正常。而這一成果主要歸功於大規模的篩查、嚴格的禁足，以及對所有來自國外的人的強制性檢疫措施。不過零星的感染爆發仍然存在。

從昨天（周日，7月25日）開始，居住在南京的920萬人口，不得不開始接受第二次篩查測試，以確定有哪些人感染了新冠，新感染的病人可能需要比平時更長的時間才能出現感染癥狀。

另據中央社報道，南京的疫情已經擴及周圍5省8個市，感染人數近百，有大陸專家分析稱，這波感染潮是部分民眾防控心理放鬆導致的。另外，南京機場作為國際口岸，也是境外感染源入境的高危地區之一。不過專家認為：南京的這波疫情應可能會較快速撲滅，不會再大規模傳播。

法新社的報道稱，中國當局對新冠病毒採取零容忍政策，並迅速控制新發現的病竈區，預防疫情傳播。在傳染性更強的德爾塔變種病毒卷印度和緬甸的時候，中國與緬甸接壤的一個邊境小城，目前已經開始使用面部識別機監控居民的出行，來根除新冠的小規模爆發。