突尼斯動亂加劇 法美等呼籲尊重法治恢復憲法

突尼斯總統賽義德繼周日解除總理邁希希職務並凍結議會活動後，周一宣布解除國防部長巴爾塔吉的職務，使疫情中的突尼斯陷入憲政危機。法國呼籲突尼斯尊重法治，美國則對突尼斯政治危機感到“擔憂”，呼籲尊重該國的“民主原則”。

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法新社消息，突尼斯各地周日爆發街頭抗議，示威者對總理邁希希領導的政府抗疫不利表示不滿，總統賽義德於周日晚間宣布解除邁希希總理職務，並凍結議會30天。同為軍隊指揮的總統賽義德並表示，將任命一位新總理。由軍隊把守的議會大廈外周一爆發了街頭衝突。突尼斯最大的伊斯蘭復興運動黨指責賽義德的作法是違反憲法的"政變"行為。

總統府周一下午發表聲明，宣布將巴爾塔吉以及代理司法部長斯理曼開除。

突尼斯政局演變使該國面臨自2011年革命以來的最嚴重的政治危機，也引起西方國家的關注及擔憂。

法國周一呼籲突尼斯"尊重法治"。法國外交部發言人周一表示，法國密切關注突尼斯政局演變，法國希望儘快恢復憲法的正常運作，應對健康、經濟及社會危機。法國外交部發言人並呼籲突尼斯“所有政治力量避免任何形式的暴力並維護民主成果”。

美國白宮發言人普薩基周一表示，對突尼斯的政治危機感到"擔憂"，並呼籲突尼斯尊重“民主原則”。

歐盟周一也呼籲突尼斯“尊重憲法和法治”並“避免訴諸暴力”。