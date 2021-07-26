鄭州不明身份者圍攻記者 掩蓋什麼？

河南鄭州暴雨洪災後，大批軍車和軍人封鎖了京廣線“死亡隧道”，同時官方宣稱，隧道里只有4人死亡。一些記者去鄭州災區報道，遭身份不明者圍攻阻攔，此舉更加深人們的懷疑。

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官方宣布，曾被洪水灌滿的京廣線南北隧道里，拖出200多輛汽車，僅有4人死亡。這個數字引發外界的質疑。

一些流傳的現場視頻顯示，從隧道里拖出的數百輛汽車中，包括一輛公共汽車。然後一輛輛黑布遮窗，形似列車車廂的加長車，陸續從隧道開走，這些車被目擊者懷疑用於運載屍體。

據推特轉發一位參加清理出事隧道的匿名的人說，隧道中的死亡人數未必像外界猜測的那麼多，但他一人處理了幾十具屍體。

圍堵外媒

大水剛退，鄭州街上便有許多人為在洪水中死去的親人燒紙。看眾人燒祭的規模，似乎與官方公布的共有60多人死亡的數字不匹配...

同時，媒體記者趕到鄭州災區做實地報道，其中包括德國之聲（Deutsche Welle），美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、澳洲廣播公司（ABC）等外媒記者。他們在鄭州街頭，被一些身份不明的人圍堵，更讓人產生懷疑，要掩蓋什麼呢？

泄洪未預警？

據中央社說，有些災民指責水庫的泄洪加劇了鄭州的災情。另有網民說，常莊水庫泄洪時未向民眾發布預警消息。但相關水庫負責人表示，泄洪的決定是經過上級同意的。

據香港明報今天報導，有災民指責鄭州旁邊的常莊水庫7月20日上午的泄洪，加重了鄭州災情，是導致地鐵洪水倒灌並造成多人死亡的重要原因。

對此，常莊水庫總工程師栗毓敏接受明報採訪時說，泄洪前，已依照防汛預案向河南水利廳上報，泄洪決定是經水利廳專家研判並經省防汛指揮部下達，當時水庫已超過汛限水位，且遭遇上游洪峰衝擊，若不開閘泄洪，一旦潰壩，下游受災將更為嚴重。

唯上命是從

中國地方官員唯上命是從，不敢做主變通，事後依靠封鎖外媒報道，掩蓋管理漏洞抹平。這樣的“模式”，武漢民眾已在冠狀肺炎疫情中領教過，現在又出現在鄭州...

中國總理李克強似乎有些看不下去了，據路透社7月26日北京報道：近期河南等地遭遇極端強降雨造成重大人員傷亡。中國國務院總理李克強周一主持召開抗洪搶險救災和防汛工作視頻會議稱，緊急情況下，除特殊行業外，果斷停工、停學、停業；對城市地鐵、隧道等要有保障安全硬措施，“寧可過一些，該停就停，該封就封。”