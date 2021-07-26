馬德里麗池公園、中國泉州等申遺成功 入列世界遺產名錄

聯合國教科文組織周一將西班牙首都馬德里的普拉多大道和麗池公園，列入世界遺產名錄。而中國泉州、印度盧德什瓦拉（拉瑪帕）神廟、伊朗縱貫鐵路也在同日申遺成功。此前法國哥杜昂燈塔、歐洲11城溫泉療養勝地、意大利帕多瓦14世紀濕壁畫群等5個項目也列入世界遺產名錄。

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路透社報導，綠樹成蔭的馬德里普拉多大道（Paseo del Prado）位於馬德里市中心，為著名普拉多博物館（The Prado Museum）的所在地。不遠處的麗池（Retiro Park）則是馬德里最多人蔘訪的景點之一。聯合國教科文稱，"該遺產體現了18世紀開明專制主義時期對城市空間和發展的新理念，藝術和科學領域的建築與工業、醫療保健和研究用途的建築相得益彰，共同闡釋了西班牙帝國鼎盛時期人們對烏托邦社會的渴望"。

西班牙外交部透過聲明表示，普拉多大道"是歐洲所有城市與首都的城區內最早的林蔭大道之一，所有公民不分階級，都能在這裡享受悠閑並散步"。聲明稱，在新冠疫情之下獲此殊榮"別具象徵意義"，因為這塊空間"完全實現創造之初的功能"。

據聯合國教科文組織網站稱，周一在中國福州舉行的第44屆世界遺產大會線上會議中，另有3地同時被列入世界遺產，分別是作為宋元時期中國世界海洋商貿中心的中國泉州、印度泰倫加納省的卡卡提亞王朝（Kakatiya）盧德什瓦拉（拉瑪帕）神廟，以及伊朗縱貫鐵路。

另外，法國哥杜昂燈塔（Cordouan beacon）、沙特的希馬岩畫（Hima）、歐洲11城溫泉療養勝地、德國達姆斯塔（Darmstadt）的瑪蒂爾德高地（Mathildenhohe）、意大利帕多瓦（Padua）14世紀濕壁畫群等5個項目，已在周日會議上入列世界遺產。