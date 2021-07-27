鄭州地鐵720頭七 網民呼籲回答疑問要求追責

7月27日是鄭州地鐵5號線“7.20事件”事件一周紀念日，中國官媒紛紛發表文章對死難者表示哀悼，對家屬表示慰問，但是，鄭州民眾在5號地鐵站擺放的鮮花卻遭到警方的遮掩。此外，有網民呼籲官方回答民眾十大疑問並且追究水災責任。

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中國官媒引述鄭州市防汛指揮部的消息，地鐵淹水事件中死亡的人數共14人，其中11名女性，三名男性，河南鄭州地鐵5號線的沙口路站站前昨天晚上有人從各地送來的鮮花，以悼念遇難者。但是，當晚 就有人用圍板將鮮花遮住，之後便有人自發地將擋板拆除，有網民評論說，不要擋住死者回家的路。有民眾在地上擺上了土豆片等死難者生前喜歡的食物。“ 還 有一位絕望的父親坐在地鐵外，旁邊牌子寫著「妞妞，爸爸還想接你回家」”

不過，今天上午，地上的鮮花與物品再度被新安放的擋板遮掩。有關部門究竟試圖掩蓋什麼呢？這同去年8月21日在香港太子站地鐵站發生的一幕又是何其相似。民眾自發送到地鐵站的鮮花被反覆清除，但是，鮮花的消失無法使死難者起死回生。

此外，中國國內網絡平台不斷有網民要求政府追蹤事件責任，並且呼籲鄭州市領導人引咎辭職。署名為文藝流的網名要求政府回答大眾關心的十個問題，文章的標題是：720鄭州洪水遇難者頭七祭：請官方回答的十個問題。

包括：政府為何不採納氣象局的建議？鄭州地鐵站是否違規操作？消防救援人員無法聯絡是否屬實？京廣隧道積水有關部門是否採取措施等等。不過這篇文章迅速在微信上被刪除。

以下是文章提出的十大問題：

1、鄭州氣象局從19日夜間到20日，連續給出5個暴雨紅色預警，政府決策部門是否針對預警做研究，並給出正確的判斷，為什麼不參考氣象局給出的停工停課不要聚會等建議？

2、2019年交通運輸部發布的《城市軌道交通行車組織管理辦法》，因降雨、內澇等造成車站進水，嚴重影響客運服務的，行車調度人員可根據車站申請發布封站命令，組織列車越站。線路積水超過軌面時，列車不得通過。鄭州地鐵是否根據相關規定，按照操作規範，進行封站停運？

3、地鐵方在出現險情的時候，是否幫助組織被困人員疏散？是否確認有失聯人員？

4、地鐵五號線失聯者家屬聲稱的地鐵方未向消防救援人員上報失聯，此情況是否屬實？原因為何？

5、京廣路隧道在出現積水險情的時候的有關部門是否獲悉，採取的措施是什麼？

6、京廣路隧道的“智慧隧道”設備在此次災情中起到了什麼作用？

7、部分受災群眾反映的救援電話打不進去、救援動作遲緩是否屬實？

8、部分救援隊伍反映救援統籌指揮混亂，一些救援隊伍出現食宿問題，是否屬實？

9、地鐵事故詳細調查報告什麼時候出具？

10、遇難者詳細信息何時公布？

此外，河南財經政法大學史璞教授發表博文：7-20水災可初定為天災+系統性人禍|給水庫泄洪立法已刻不容緩 ZT，呼籲立即為水庫泄洪制定立法，並且追究鄭州執政者在此次洪災中的責任。

他在文章中指出：“所謂‘系統性人禍’，是指造成這次水災惡果的人為因素諸多且系統化，諸因在水災之前已經彙聚，在水災中聚合放大，最終造成國家和人民生命財產的巨大損失。”