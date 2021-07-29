布林肯會晤譚德塞 支持世衛在中國展開第二階段病毒溯源調查

周四在科威特訪問的美國國務卿布林肯與世衛總幹事譚德塞會面，布林肯表示，美國支持世衛對新冠病毒的第二階段溯源調查，包括在中國境內調查病毒來源。布林肯並就伊核問題表示，與伊朗核談判不能無限期持續。

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法新社消息，世衛組織早在今年1月派遣專家團隊前往武漢，協助調查新冠病毒起源，但中國當局堅稱，新冠病毒從實驗室洩漏"極不可能"。本月稍早時，世衛再次呼籲：世界各國應通力合作調查新冠病毒起源，但中國拒絕在其國內實驗室及領土內，進行世衛的第二階段新冠病毒溯源計畫。

美國國務院表示，布林肯及譚德塞周四在科威特市會面，雙方針對第二階段新冠病毒溯源計畫進行討論。

美國國務院發言人普萊斯在聲明中指出：布林肯強調，下一階段病毒溯源調查應"及時、透明化、以證據為基礎、由專家領導且不受干預"。

普萊斯並表示，布林肯及譚德塞還討論了合作的機會，以繼續改革和加強世衛組織。

布林肯在會面結束後推文表示："美國支持世衛組織進一步調查疫情起源的計畫，包括對中國的調查，以更了解這次的全球大流行，預防未來的類似事件。"

新冠病毒人類首例是在2019年12月中國武漢市通報，但對新冠病毒是從武漢實驗室泄露的質疑，中國當局一再予以駁斥。

另外，布林肯周四就伊朗核問題表示，與伊朗的核談判"不可能無限期持續下去"，但他表示美國已經"完全準備好"要重啟對話。

被視為強硬派的伊朗總統當選人萊希將於下月5日就職，在他當選後兩天，即6月20日，伊朗與六國為重啟2015年核協議在瑞士日內瓦舉行的談判休會，至今未恢復。

布林肯在記者會上表示，美國致力於外交努力，但這個過程不能無限期持續下去。他說，美方已經清楚表明恢復互相遵守核協議的誠意和願望，"球仍在伊朗一方"，將要看德黑蘭政府是否準備做出必要決定，以重新遵守核協議。

伊朗最高領袖哈梅內伊此前表示，美國等西方國家在核談判中不可信，他並批評美國"堅持頑固立場，沒有向前邁出一步"。他稱，伊朗政府不應在國內事務上依賴西方，否則將會失敗。