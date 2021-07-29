秦剛，中國"戰狼"在華盛頓

中國駐美國新任大使秦剛周三7月28日抵美後表示，要與東道國"建立溝通渠道"，使雙邊關係"回到正軌"。有分析預計，習近平將這名諳熟傳播的“戰狼首領”派到華盛頓，是“不妥協的一個標誌”，“輿論戰將越演越烈”。

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法新社介紹說，中國新任駐華盛頓大使秦剛被視為 "戰鬥的狼"，這是一種新型的外交官，在面對被視為系統性敵視北京的西方國家時，毫不斟酌言辭地痛批。

據一些專家稱，在特朗普時代開始與北京對抗之後，拜登政府沒有什麼和解動作。因此這項任命預示着習近政權打算與美國這強大的敵手繼續對抗下去。

然而秦剛周三抵達美國時，試圖表現出和解態度說，希望與東道國 "建立溝通渠道"，使雙邊關係 "回到正軌"。

55歲的秦剛的聞名是因為他在傳播領域的經驗，而不是他掌握了與世界主要大國的關係。他曾在幾年間出任中國外交部發言人之一。

華盛頓史汀生中心中國項目主任孫雲回憶說："當時他的綽號是‘戰士剛’。他曾用同樣敵意的語氣回答記者咄咄逼人的問題"。

自2018年以來，秦剛作為副外長，負責歐洲和信息事務，他捍衛自己的看法：中國不需要從西方接受教訓。他並常說中國是19世紀鴉片戰爭的受害者。

也是他，在今年3月份主動召集歐洲各國大使，抗議各國因新疆維吾爾族穆斯林的待遇而對中國當局採取制裁。

不久前，當被問及"戰狼"概念時，他向媒體承認了這個中國外交新潮流，稱是為了對付他所說的來自國外 "兇猛的的狼 "的"無端誹謗"。

對於中國形象近年來在大多數西方國家出現前所未有的下降，他在2020年底解釋說，那是因為歐洲人和美國人，特別是他們的媒體，永遠不會接受中國的政治制度崛起，或經濟崛起。

狼群首領

獨立分析家華波總結說"他是戰狼外交的支柱之一"。而一名精通權力奧秘的行家甚至認為，他因"狼群首領"的特質，而得到了習主席的賞識：這位天津人在2018年之前，通過其作為禮賓司司長的職能與習近平有過接觸。

在華盛頓，秦剛很可能與崔天凱的風格形成對比，崔天凱是一位老式外交官，曾在華盛頓擔任過八年大使。孫雲說："他被任命，是習近平對華盛頓不妥協的一個標誌。"

法新社說，秦剛的側寫與中國駐巴黎大使盧沙野類似，後者因不夠外交的言論他被法國外交部召見。這種情況對北京外交官來說是罕見的。

輿論戰

秦剛在中國外交部負責歐洲事務，他的英語水平很高。他的部分職業生涯是在中國駐倫敦大使館度過的。

巴黎戰略研究基金會的漢學家安托萬-邦達茲（Antoine Bondaz）觀察稱，"他不是美國或北美的專家。但他肯定是在溝通方面最有經驗的中國外交官之一。這也許就是他這次被任命的原因。"他預測，秦剛去美國是為了 "發出中國的聲音"，而不是為了談判。

香港、台灣、新疆、人權、貿易、技術和冠狀病毒的起源，中美這兩個世界主要大國之間不乏對抗性問題。

周一，拜登時代的美國高級外交官首次訪華期間，北京對美國進行了全面控訴，指責美國對雙邊關係的惡化負有全部責任。

法新社說，儘管中共政權向其對外媒體進行了大量投資，但它卻苦於無法說服世界輿論。華波預測說，"中美之間的輿論戰將變得越來越激烈。這就是為什麼中國要任命一位更強硬，更有攻擊性的大使，以期最終掌握話語權。