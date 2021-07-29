鄭州人：為什麼不能拍攝？為什麼不能將真相告訴公眾？

中國河南鄭州720特大洪災造成慘重損失，一周之後，鄭州民眾在掉念死者安撫受難者家屬的同時也開始呼籲追究造成此一重大慘案的真正原因，要求對責任者加以懲處。

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7月27日鄭州水災遇難者頭七祭奠日，鄭州市民在地鐵口獻花，幾度遭到圍擋，最後在市民們自發拆除之後，當局終於不再阻攔。但是，接着又發生了拍攝地鐵口鮮花照片的記者遭到警方拘押，一位來自西安的年輕人因使用無人飛機拍攝而遭到不明身份（應該是便衣警察）的毆打。

一位鄭州當地人向氣氛地便衣警察表示，“為什麼不能拍攝？為什麼不能公布真相？”

河南知名異議人士王譯在推特上介紹說，從7月26日晚間開始，就陸續有民眾前往地鐵站出口獻花，“7月29日，河南鄭州市沙口路地鐵五號線B1出口此刻又擺滿了鮮花。7.20特大暴雨 #特大洪災遇難者家屬 此刻又雲集於此，視頻中的女士在撕心裂肺地哭訴，表達對逝去親人哀傷… 據現場人員粗略統計，在下班高峰期約有五六百人之多前來獻花以及參與祭拜。”。

河南知名異議人士王譯在推特上介紹說，從7月26日晚間開始，就陸續有民眾前往地鐵站出口獻花，“7月29日，河南鄭州市沙口路地鐵五號線B1出口此刻又擺滿了鮮花。 © 網絡

周四王譯呼籲關注遭受威脅的在地鐵站點燈守夜的鄭州市民薛明凱等人：“

緊今晚（7月29日凌晨）到鄭州市沙口路地鐵五號線B1出口，為河南特大洪災遇難者點燈守夜的鄭州市民薛明凱等人，此刻受到來自於自稱“辦事處”十餘人的威脅！他們邊對薛明凱拍照”

王譯呼籲關注遭受威脅的在地鐵站點燈守夜的鄭州市民薛明凱等人 © 網絡

北京維權律師劉曉原在推特上評論說：

比利時列日市檢察官辦公室當地時間周三宣布，一名比法官已就洪災啟動過失殺人調查。比利時洪災已導致38人遇難。列日檢察官辦公室稱，調查法官的任務是確定誰可能對“缺乏預見性或預防性的非自願殺人行為”負責。 由此，想到鄭州的洪災，建議河南省監察委就鄭州市官員在洪災中是否存在瀆職等問題展開調查。

劉曉原建議河南省監察委就鄭州市官員在洪災中是否存在瀆職等問題展開調查。 © 網絡

中國新聞周刊： 此次事故鄭州地鐵有不可推卸的責任！ © 網絡

家屬發問：鄭州地鐵有不可推卸的責任！ © 網絡

一位等待女兒回家的父親！

一位在地鐵出口等待女兒回家的父親 © 網絡