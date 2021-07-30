香港警方對中國國歌遭噓事件展開調查

香港觀眾在一個購物中心觀看奧運比賽，2021年7月

香港警方周五宣布：將對香港民眾在一個商業中心觀看東京奧運賽事過程中，對頒獎樂播放中國國歌發出噓聲事件展開調查。

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法新社指出：香港在本次東京奧運會取得了非凡成績，除張家朗獲得一枚金牌之外，游泳運動員何詩蓓獲得兩枚銀牌。這一成功在香港目前較為複雜的背景下取得。2019年，香港爆發大規模的民眾抗爭運動，此後，受到中國中央政權的強力接管。

7月26日星期一晚間，香港擊劍選手張家朗奪得男子花劍個人項目奧運金牌，數百名香港市民聚集在香港一個商業中心的電視大屏幕前觀看頒獎現場直播，在中國國歌的播奏過程中，不少球迷發出噓聲，隨後高聲呼喊“我們是香港”，當地電視台直播了此一場景。

法新社報道指出：“我們是香港”這個口號，是香港球迷在足球賽場邊上常常使用的表達方式，以表達他們對香港身份和粵語文化的高度自豪感。在以往的足球比賽之前，國歌響起時，常常會聽到這個口號的呼喊聲。

但是香港2020年通過了一項立法，對任何蔑視國歌或國旗的行為處以重罰，瞄準的對象尤以香港球迷為主。

周五，香港警方確認：已經開啟調查，以確認奧運觀眾在商場觀看電視屏幕轉播期間的表現是否違法。警方發言人向法新社表示：警方已對這起事件展開調查並將收集相關的線索。不過，警方沒有給出更多的細節。

報道指出：自1997年回歸以來，面對中國越來越多的干預，近年來，香港民主示威活動成倍增長，特別是2014年的“雨傘運動”以及2019年的街頭抗爭行動。

隨後，北京發起了無情的鎮壓，逮捕了數百人。又在去年頒布並實施國家安全法，視香港所有反對派意見為犯罪行為。