南京爆發，禍延多省：德爾塔毒株考驗中國引以為傲的嚴防死守

本月的德爾塔變種傳染事件，讓這個基本上已控制住疫情的國家，再次將心提起來，下達嚴厲的排查和限制措施。

7月31日法新社北京站關注了由南京國際機場傳入，擴散至中國多地的新冠疫情爆發，稱這次疫情之迅猛，正考驗着中國引以為傲的防疫政策。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社當天引述相關地方政府報告，稱本次德爾塔毒株引發的傳播事件已致南京關閉景區，全部920萬居民全體完成檢測兩輪，張家界對150萬居民實施封閉管理，北京昌平區也因發現兩例本地病例，即對超過4萬居民下達了限足令。

7月20日，南京祿口國際機場9名清潔工確診感染，新華社稱傳染源查明為7月10日的俄羅斯入境航班。隨後病毒向中國多地外溢，造成中國數月以來新冠疫情最嚴重的蔓延，觀察者網統計稱已禍及8省。中國國家衛健委7月31日報告，截至前一日24點，中國本月的累計新增本土確診數已接近此前5個月的總和，達328例。

法新社指出，中國在2020年下達了全球首場新冠封城令，這種防疫方式的成功令中國政府感到自豪，但本月的德爾塔變種傳染事件，讓這個基本上已控制住疫情的國家，再次將心提起來，下達嚴厲的排查和限制措施。該社引述中國官方消息稱，預計年底前給80%的人口完成疫苗注射免疫，並引述中國衛健委消息，表示中國防控措施對德爾塔變種仍然有效。中國疾控中心則表示，目前尚未有足夠證據支撐給全員注射第三劑疫苗，但據初步觀察，可得出完成接種一年以內的普通人暫不必接種加強針的結論。

有關德爾塔變種的特殊性，路透社引述7月30日美國疾病控制與預防中心的評價稱，全球與新冠疫情的戰爭已經出現了變化，德爾塔變種在傳染力上展現出與水痘不相上下的威力，且可以通過已完成疫苗接種者傳播，因此需要加強與民眾的溝通，使其了解到已接種者面臨的風險。該中心指出，疫苗已接種完畢者，傳染上德爾塔變種的幾率，是未接種者的1/3；發展出可致死的嚴重癥狀的幾率，則是未接種者的1/10。