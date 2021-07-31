從中國女子舉重看不計代價的體育舉國體制

美國紐約時報刊文指出：中國的體育體制生根於蘇聯模式，為了最大限度地拿金牌，政府把重點放在那些在西方資金不足的不太知名的項目，或那些有多枚奧運金牌可贏的項目上。女子舉重在2000年悉尼奧運會上成為比賽項目後，一直是北京奧運金牌戰略的理想目標。

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對大多數體育大國的運動員來說，女子舉重這項運動是小眾事業，這意味着西方的女子舉重運動員在爭取資金上有困難。而且舉重比賽有多個體重級別，有拿下四枚金牌的可能性。因此雙臂展開長度令人讚歎的農村女孩被指揮去練舉重。

對女子舉重運動員來說，中國的體育制度要她們付出的代價尤其高。雖然跳水和體操運動員必須與國家分享代言協議的收益，但他們至少可以在退役後充分利用自己的名聲。而廣告商們往往對女子舉重運動員不感興趣。

一個例子是，一位曾經的國家舉重冠軍退役後窮困潦倒，靠一份公共澡堂的工作謀生。她還長了鬍子，她說那是她年輕時被迫服激素的結果。

2017年，在對舊樣品進行重新檢測後，中國在2008年北京奧運會上獲得的四枚女子舉重金牌中的三枚被取消，因為檢測發現了違禁物質。

舉重運動中興奮劑泛濫，中國並不是唯一被發現違規的國家。但是，個人決定使用興奮劑與國家指導兒童使用興奮劑不是一碼事。

對中國的體育機器製造出來的運動員來說，多年的艱苦努力仍可能在奧運會的激烈競爭時刻付諸東流。周一在東京參加55公斤級舉重比賽的選手廖秋雲是以世界冠軍的身份參賽的。廖秋雲周一走上賽台時，臉上的表情在決心與無奈之間。一名菲律賓選手在比賽的最後時刻超過了廖秋雲，拿下了金牌。

比賽結束後，26歲的廖秋雲站在那裡哭了起來，有點喘不過氣來。眼睛紅紅的廖秋雲回答了中國記者的提問。一名記者說，獲得銀牌也是一個偉大成就。廖秋雲低頭看着地板。多年來抗拒不饒人的重量和引力造成的創傷，沉重地壓在廖秋雲的身上。“很多年了，一直都有，”她提到自己的傷時說。“反反複復一直都有。”

中國政府的重點一直是那些可以通過機械動作來完善的項目，而不是那些需要多個運動員不可預測的互動項目。除女子排球外，中國從未獲得過大型集體項目的奧運金牌。

中國自1984年以來贏得的奧運金牌總數的近75%集中在六個項目上：乒乓球、射擊、跳水、羽毛球、體操和舉重，這並非巧合。中國三分之二以上的金牌由女子冠軍獲得，參加東京奧運會的代表團中近70%是女性。

摘自紐約時報：“不惜一切代價：奧運金牌背後的中國體育舉國體制”