外籍身份或致其刑期滿後驅逐出境, 加拿大藝人吳亦凡涉嫌強姦在華被刑拘

7月31日星期六，在中國頗有人氣的加拿大藝人吳亦凡因涉嫌強姦，已被北京朝陽公安分局做刑事拘留處理，案件仍在進一步偵辦。法新社聚焦此案，稱儘管尚未定案，但向男明星發起實名公開控訴，下達決戰宣言的都美竹，撕開了中國忍受暴力的女性群體的一次輿論風暴，性暴力受害者有罪論等被公眾撻伐；且在中國法律語境下，“刑拘”意味着被判定為“現行犯或重大嫌疑分子”，吳亦凡的外籍身份，恐將在刑期（若有）執行完畢後，使其面臨驅逐出境的境地。

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路透社與法新社引述北京警方7月31日通告稱，今年30歲的加拿大吳姓男子因涉嫌強姦，已被刑拘。經中國多家官媒報道，涉案者即為在溫哥華和廣州長大的娛樂明星吳亦凡（Kris WU）。中國官媒在報道當中，使用的是吳亦凡的中文名字。人民日報官微更是發表線上社評，稱“外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁”。

發布上述通告的10天前，北京警方信息顯示，吳亦凡母親在7月14日報警，稱吳亦凡方受到都美竹敲詐勒索。另根據都美竹在網上發布有關受侵害的控訴，公安機關隨即介入調查。初步調查揭露的事實包括，一名劉姓犯罪嫌疑人利用都美竹與吳亦凡網絡爆出的信息，欲冒充相關關係人，對涉事雙方進行詐騙。此人已對詐騙犯罪供認不諱，被處以刑事拘留。

有關網絡上包括都美竹等人在內，針對吳亦凡發起的其誘姦，迷奸，選妃，與未成年人發生關係等控訴，警方稱，仍在進行調查，調查方向是網絡爆出的其“多次誘騙年輕女性發生性關係”等指控。另據北青網-北京頭條7月31日引述警方消息，都美竹和網上所有指控吳亦凡迷奸等事主，暫時還未向警方報案。吳亦凡則多次強調，自己從未強迫女性發生性行為，實施約會式強姦，也並不與未成年女性發生關係。

8月1日，環球網引述北京日報，對吳亦凡被刑拘的法律含義做了分析，當中援引法律名博主岳屾山的點評，稱“刑拘”對象是現行犯，或者重大嫌疑分子，判決前稱之為“嫌疑人”，審判期間稱為“被告”，若坐實犯罪，外籍一般會被判處“刑期執行完畢之後驅逐出境”，並處“十年內不得入境”。具體到本案的相關指控，岳屾山表示，以暴力，脅迫或其他手段強姦婦女，處三年到十年的有期徒刑；遭受性暴力者若未滿十四歲，以強姦論，從重處罰；而強姦婦女的罪行，可視情形，判處十年以上，乃至無期，或死刑。