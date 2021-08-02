北京記者會停半月 北戴河習近平忙什麼？

中國外交部宣布例行記者會從今天8月2日開始休會半個月，或預示中共高層北戴河會議已經秘密登場。這場傳統不透明的中共高層海濱會議，今年格外讓外界想入非非：它被認為是習近平延長自己任期的關鍵步驟之一。

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據中國外交部網站7月30日的聲明說，“2021年暑期，中國外交部例行記者會將於8月2日（星期一）至8月13日（星期五）休會，8月16日（星期一）恢復”。該聲明還補充說，“在例行記者會休會期間，外交部發言人辦公室照常接受記者傳真、電郵或微信提問”。

同時，一年一度的中共北戴河非正式會議有了動靜：雖然沒有正式宣布，但從當地火車站及高速公路的嚴查死守便可猜到這場會議應該已經登場。

北戴河有動靜

據互聯網新聞平台“livedoor”刊出三塚聖平7月29日拍攝的照片顯示，中國河北省北戴河火車站前幾乎沒有旅客。這張照片的文字解釋稱，該地區已處於高度警戒狀態，有許多穿制服和便衣的保安。

這個平台的刊文說，由於中國共產黨總書記習近平的目標是在明年秋天黨代會上實現漫長的執政期，預計今年8月初舉行的北戴河會議的發展將受到密切關注。重點將放在確保習近平政權延續的人事調整上。該消息還說，習近平通過建黨100周年等活動，正在穩步加強自己的權威。

北戴河會議是中共黨的領導和長者在河北省避暑勝地北戴河的一次非正式聚會。 它始於毛澤東時代，已成為中國黨的領導層就重要政策和人事問題達成共識的論壇。

網名“中國悲劇檔案”的推主8月1日發布一個北戴河高速公路出口的視頻。該視頻顯示這個高速路口截停汽車的情況。另外，該視頻的網文還說，只要是海淀、昌平過來的車一律遣返，或者在這裡隔離14天。名叫“Xiaoxing”的網民依此推測：可能北京海淀和昌平兩地疫情嚴重了。