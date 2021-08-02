麥考爾報告內容之一：2019年9月12日發生了什麼？中國應完整公布當時武漢病毒所檔案

石正麗與其他研究人員在武漢病毒所工作的資料照片

美國眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）所領導的眾議院中國工作組星期一（8月2日）公布新冠病毒溯源報告更新版。最新結論直指武漢病毒研究所為新冠病毒大流行病的起源，並且病毒早在2019年9月就已存在，這比之前認為的2019年11月更早了二至三個月。

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麥考爾對美國之音說：“我們認為，病毒是在2019年8月底或9月初外泄出去的。當他們意識到發生事情後，中國共產黨官員和武漢病毒所的科學家開始拚命掩蓋外泄，包括半夜將他們的病毒數據庫下線，並申請100多萬美元資金用於強化安全措施，”

這指的是“武漢病毒所2019年9月12日夜間突然將其所管理的病毒數據庫和樣本數據庫下線。

但中國方面解釋：突然下線的原因是“眾多員工的工作郵箱和私人郵箱收到大量惡意攻擊，目前數據庫只在武漢病毒研究所內部共享”。

麥考爾在接受美國之音專訪時呼籲中國政府儘快完整公開檔案。“他說：“我要求中國政府公布這些檔案記錄，如果你這麼做的話，這些都將會是確鑿的證據。如果那些他們9月深夜下線的檔案數據確實與新冠病毒有直接對應關聯的話，那你就已經找到證據了。”

美國國務院2018年的電報記錄顯示，美國外交官曾警告稱武漢研究蝙蝠冠狀病毒的實驗室存在安全隱患。《華盛頓郵報》今年4月最先對這些泄露出來的電報內容進行報道說：美國官員在訪問完武漢實驗室後曾將兩封“敏感但非保密”的外交電報發回華盛頓。這兩封電郵警告說，武漢病毒研究所存在安全隱患和管理缺陷，“該實驗室進行的蝙蝠冠狀病毒的研究存在人類傳播的潛在風險，有可能引發類似嚴重急性呼吸道綜合症（SARS）那樣的全球流行病。”

麥考爾在聲明中說““我們知道武漢病毒研究所當時正進行‘功能增益’的研究，而且我們知道是在不安全的狀態下進行的。”

麥考爾報告又提到：2019年10月武漢舉行第七屆世界軍人運動會，許多參賽選手都出現類似COVID-19的病症。因此，報告懷疑世界軍人運動會可能為更早的新冠病毒傳播中心。根據2019年9月和10月武漢的衛星圖像顯示，在武漢病毒所總部附近周圍的當地醫院就診人數顯著上升，同時出現類似新冠病毒癥狀的患者人數也異常增加。

麥考爾對美國之音說：“看看這個案子里的所有間接證據，這都是非常有說服力的。”