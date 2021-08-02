麥考爾報告內容之三：呼籲“生態健康聯盟”總裁達薩克到國會作證說明他與武漢病毒所關係

麥考爾報告最後呼籲“生態健康聯盟”（EcoHealth Alliance）總裁達薩克（Dr. Peter Daszak）到國會出席作證，希望他能就與中國之間有關冠狀病毒的研究合作，以及他與武漢病毒研究所間的關聯接受質詢。

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麥考爾在聲明中說：“現在是時候美國政府必須使用所有工具，持續挖出這個病毒是怎麼發生的真相，這包括傳喚達薩克出席眾議院外交事務委員會的聽證會，針對他前後不一致的問題來進行說明。他的一些聲明在某些情況下是他明知錯誤還公然發表的。”

達薩克與中國的合作和關聯使他成為積極推動新冠病毒溯源調查的國會成員的焦點目標。過去幾個月來，達薩克一直保持相當沉默低調。“我們聯繫了達薩克，希望能獲得尚未獲得解答的一些問題的答案，但他從來沒有回復過，”麥考爾對美國之音說。

根據已公開的電郵記錄，美國國家衛生院下屬的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）通過達薩克所領導的“生態健康聯盟”向中國提供了9項資助，用於研究蝙蝠冠狀病毒。而過去15年來，達薩克一直將此資助部分用於與武漢病毒研究所研究員石正麗的蝙蝠冠狀病毒研究。

2020年2月19日達薩克起草了一份聲明並促使多位科學家與其聯署，在著名國際醫學刊物《柳葉刀》（Lancet）上發表，聲明中“強烈譴責暗示新冠病毒不是自然起源的陰謀論”。

達薩克也是聯合國世界衛生組織-中國新冠病毒源頭調查團的成員。“這是一個很好的病毒實驗室，正做着接近於發現下一個與薩斯有關的冠狀病毒的很好的工作。”今年2月他在武漢告訴CNN記者。

美國國會共和黨人有關新冠病毒起源調查報告的發布正值國際社會和美國拜登政府積極努力推動病毒溯源的調查工作。新冠病毒大流行病目前已導致全球超過420萬人死亡，近2億人確診，同時完全打亂了全球的經濟和社會秩序。