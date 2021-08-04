中國網監忽批網絡遊戲是電子毒品精神鴉片

中國官方媒體--經濟參考報周二上午刊登題為“‘精神鴉片’竟長成數千億產業”的文章稱，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，這一新型“毒品”突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業；並援引業內人士提醒稱，應警惕網絡遊戲危害，及早合理規範。不過中午此文被刪除，而劇情在傍晚再有發展，該文章已恢復，標題則更名為“網絡遊戲長成數千億產業”，內容中亦未提及“鴉片”、“電子毒品”等詞。騰訊當日上午急挫11%後跌幅收窄，收盤跌6.11%報446港元；網易港股早盤一度跌狂瀉15%，日終收跌7.77%，網易美股則跌逾10%。

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據路透社說，受此消息影響擁有旗艦遊戲“王者榮耀”的騰訊等電游股應聲集體跳水，但午後這篇嚴詞抨擊網遊的文章被刪除，新華網等其它轉載此文的官媒亦紛紛刪文。騰訊股價跌幅亦隨即收窄。 官媒--中國新聞社微博最新發布微評稱，未成年人容易受到外界環境影響，何況很多成年人都沉迷其中的遊戲，把責任完全推給學校、遊戲廠商或孩子監護人的任何一方都是不道德的，不妨“拿來主義”看國外遊戲分級，什麼年齡段玩什麼遊戲。據該評論， “另外，學校、遊戲廠商、家長等要多方合作，‘勁往一處使’，引導孩子適度遊戲。相信，他們的‘榮耀’不止於遊戲。”

據刊登在經濟參考報“經參調查”欄目的文章稱。“2020年，我國超一半兒童青少年近視，因沉迷網絡遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢。遊戲危害越來越得到社會的共識，常常用‘精神鴉片’‘電子毒品’指代。”

針對種種問題，業內指出，防範青少年沉迷網絡遊戲是一個複雜的系統工程，需要政府主管部門、學校、家庭及企業的多方協作和聯動，出台更嚴格的管理辦法，才能更有效地達到目的。

中國法學會會員部副主任彭伶表示，要把牢網絡入口關，減少未成年人接觸遊戲的機會。政府嚴格履行監督職責，依法、持續對平台監管，對處心積慮突破底線、禍害社會的企業要追究到底。互聯網法治研究中心主任、中國社會科學院大學副校長林維亦稱，要通過政府引導乃至更加具有強制性的手段，提升遊戲企業的社會責任感。

相關人士建議，除了要求平台增強社會責任意識，不單純追逐利益，完善未成年人防沉迷系統，完善平台內容審核機制，減少不良信息進入未成年人視野。處罰的力度要同步跟上。

今年6月1日，中國新修訂的未成年人保護法正式實施，其中新增“網絡保護”專章，規定網絡產品和服務提供者不得向未成年人提供誘導其沉迷的產品和服務。網絡遊戲、網絡直播、網絡音視頻、網絡社交等網絡服務提供者應當針對未成年人使用其服務設置相應的時間管理、權限管理、消費管理等功能。

2020年中國遊戲市場實際銷售收入2,786.87億元人民幣，同比增長20.71%。佔據行業半壁江山的騰訊遊戲2020年實現營業收入1,561億元，較排在行業第二位的網易遊戲的營業收入高出了1,015億元。

騰訊遊戲2015年上線的《王者榮耀》獨傲市場，2020年日活躍用戶數日均一億，霸佔着國內手游流水的頭把交椅。

中國席捲平台科技和校外培訓行業的監管風暴，導致相關個股股價大跌，預計未來監管浪潮還將持續。

路透社說，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強周一發布最新報告稱，中國政府正通過重大的監管框架轉變，將治理重點轉向統籌增長和可持續性、實現社會公平與安全，政府可能通過降低企業利潤來增加面向勞動力要素的分配，由此帶來的市場影響預計將更持久、更深遠。不過他也表示需警惕過度監管風險。