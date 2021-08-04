美國將提新冠源頭調查揭底 中國疑已先反擊

據上報今天報道稱，距離美國總統拜登要求情報部門交出COVID-19病毒溯源報告時間不到半個月，負責機構雖尚未表態，美方卻陸續釋出病毒來自中國實驗室的說法。為求先發制人，日前傳出中國宣傳部門在TikTok和臉書發出招募，願付費給外國網紅製作COVID-19起源陰謀論影片，計畫性地將疫情源頭帶向美國。而官方媒體新華社和外交部發言人的推特帳號，近來也已陸續轉發類似主題短片及文章，發動勐烈回擊。

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上報今天報道說，美國將提疫情源頭報告，中國發動外宣攻勢反制。

距美國總統拜登要求情報部門交出COVID-19病毒溯源報告不到半個月，近來發現，中媒和外交部推特陸續轉發有計畫性主題短片及文章，發動攻擊美國。而新華社推特發文帶風向，告知大眾美國在COVID19戰役中失敗，所以，正在找中國當代罪羔羊。

據該報道稱，中國近日爆發新一波COVID-19本土疫情，包括北京在內已有15省市出現確診病例；包括南京多個城市商場等場所均暫停開放，部分省市採取嚴格跨省交通限制，中國國家出入境管制局也暫停非必要出國申請。

應付國內疫情之際，中國政府似乎更在意美國將在8月下旬的病毒溯源報告。拜登於5月26日下令情報機構追查病毒源頭，並在90天內交出報告。拜登的談話並未排除COVID-19病毒來自中國實驗室，外界因此研判拜登政府或許得到新的證據重啟對中國的懷疑。

與此同時，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞顯現倒戈挺美，促中公開疫情爆發數據。去年力挺中國清白的世衛組織（WHO），近月來明顯轉向支持美國。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前表示，由於中國拒絕交出COVID-19爆發最初的原始數據，導致疫源調查受阻，呼籲中國公開資料，「給數百萬染疫身亡者一個交代」。

據該報稱，面對西方世界的懷疑論，以及美國即將在8月底前提出疫源報告，中國搶先一步展開反制。北京消息透露，繼之前反駁新疆再教育營及人權狀況的境外網路社群宣傳中，中國外宣系統又增加了COVID-19起源陰謀論的計畫，目的在於將矛頭轉向美國政治操弄，甚至是病毒的起源地。

據美金融大老爆料，中國買通網紅炮製「疫情真相影片」。這項說法近日由美國金融大鱷、海曼資本管理（Hayman Capital Management）創辦人巴斯（Kyle Bass）的一項爆料證實。關注中國議題的巴斯在個人推特上公布影視創作者媒合平台「Mandy.com」的截圖，指控中國政府針對COVID-19正進行一項「惡魔的計畫」，募集製作「COVID-19陰謀論」的TikTok短片並在臉書上轉發，引導此一議題的風向。從巴斯公佈截圖可以看到，影片製作計畫為有償拍攝COVID-19主題的影片，由中方提供影片內容的腳本，拍攝酬勞為100英鎊。每名創作者拍攝5則背景不同的短片，影片不要求專業的拍攝手法，但必須「看起來」在醫學上有說服力。

而在徵集網紅拍攝疫源陰謀論影片的同時，中國政府機器早已啟動。官方媒體新華社一方面透過推特等海外社群平台，抨擊譚德塞及美國政府啟動的第二階段病毒溯源調查為「政治算計」，同時也開始發佈相關反擊短片。

例如上月28日，新華社便發布一則3分鐘的短片，內容是一名年輕女性扮成偵探模樣，拿着小試管戲稱病毒來自伊拉克戰爭。影片中，這名女性駁斥所謂病毒來自武漢實驗室的說法並無醫學或科學根據，而是一項政治指控。影片隨後進一步指稱，在武漢實驗室之前，西方已經散播西藏、新疆、孔子學院及5G等多種指控中國的陰謀論，意在對中國發動戰爭。

這則短片除了由美女以英語「演出」之外，整體看來很像中國盛行的喜劇小品；雖然新華社在推特上並不算活躍，但這則短片也有9萬多次觀看及200多次轉發。

而中國外交部發言人華春瑩及趙立堅則集中火力，指控美國是為了掩飾德特里克堡（Fort Detrick）實驗室為流出病毒元兇，才將焦點轉移至中國；華春瑩更轉發英籍親中律師培利（Graham Perry）的說法，稱西方的指控只是為了扼殺中國的發展。而中國鷹派媒體《環球時報》更聲稱，超過400萬中國網民聯署要求WHO調查德堡實驗室的真相。

據上報，美眾議院搶先提報告，證據直指病毒來自武漢實驗室。事實上，美國國會眾議院共和黨2日公布最新一項COVID-19溯源報告，稱「證據優勢」（preponderance of evidence）顯示，疫情爆發的時間點落在2019年9月之前，來源為中國科學院武漢病毒研究所對病毒進行改造並外洩。儘管目前美國情報機構尚未做出任何錶態，但據信美國白宮及國安高層已逐漸相信病毒為人造的可能性，並不低於自然環境產生。。