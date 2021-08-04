胡錦濤後去北戴河只療養不開會 炒作十來年？

眼下因是中國高層北戴河會議季節，中國高層是否聚集北戴河開會，猜測聲音甚囂塵上。但港媒消息說，中共前總書記胡錦濤執政後，北京領導人已不到北戴河開會，今天的北戴河只是休假的地方，沒有會議；外界迄今所說的「北戴河會議」，只是「憑空炒作」。如是，這一炒作“炒”了十來年。也有觀察指，中國黨政高層會議保密嚴格，會議時間地點內容都由官方嚴控，外界無從知曉真正內幕。

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據中央社今天引述港媒稱：胡錦濤執政後已無北戴河會議。

香港星島日報今天指出，中共前總書記胡錦濤執政後，北京領導人已不到北戴河開會，今天的北戴河只是休假的地方，沒有會議；外界迄今所說的「北戴河會議」，只是「憑空炒作」。該報刊登分析文章指出，在已故領導人毛澤東時代，北戴河確實是「夏都」，作出「炮打金門」等重大決策，鄧小平和江澤民時代也會在北戴河召開會議。

但胡錦濤執政後，2003年已宣布中央五大班子不到北戴河辦公，現任總書記習近平上台後，更弱化了北戴河的政治功能。

據該文章表示，北戴河迄今只保留了傳統的療養制度，北京中央領導人和黨內元老享受這種待遇，中央組織部也會安排一些學者專家到北戴河休假。因此，中共河北省委書記王東峰上周率領多人前往秦皇島調研，還專門去了北戴河，也是為了各人到北戴河度假做好安保工作。

文章指出，上月底，中共中央政治局已經召開會議，為中國國內外政經大事定調，要議的已經議了，北戴河根本「無會」。